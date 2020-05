Hospital de campanha de Limoeiro será inaugurado na próxima segunda

Está prevista para a próxima segunda-feira (11/04), a inauguração do Hospital de campanha de Limoeiro. Em entrevista à Rádio Jornal Limoeiro, a secretária de Saúde do município, Karla Torres, disse que a estrutura está pronta para atender pacientes com o novo coronavírus. Ela também adiantou que os últimos detalhes para contratação da equipe de médicos estão sendo acertados.

“Estamos dependendo apenas da escala médica. Não adianta abrir um hospital sem ter a equipe completa. Só está faltando fechar um dia de escala. Então será possível dar esse suporte para o nosso município. Nós temos 18 leitos de paciente de média à baixa complexidade, que são pacientes que precisam ficar internados, pois estão acometidos com a Covid-19 ou que estão com síndrome gripal”, afirmou a secretária.

A secretaria informou também que os pacientes mais graves serão transferidos para hospitais do Recife, para leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

“Os pacientes graves nós iremos transferir para hospitais do Recife, hospitais de grande porte que podem dar suporte a esses pacientes. Esse é um hospital de campanha de retaguarda, com leitos de retaguarda, para deixar os grandes hospitais livres para receber os pacientes mais graves”, explica.

Até ontem (06/05), Limoeiro tinha 23 casos confirmados do novo coronavírus. São seis mortes, 8 casos sendo investigados e 12 pacientes recuperados.

Distrito industrial

Nesta quarta-feira (06/05), o prefeito de Limoeiro, João Luis Ferreira Filho (Joãozinho-PSB), recebeu a visita de um empresário que tem interesse em instalar sua fábrica no Distrito Industrial do município. Além do prefeito e do empresário, participaram do encontro o secretário Executivo de Indústria e Comércio, Nilo Queiroz, e Gustavo Pereira. “Visitamos o local e entramos em contato com a AD Diper, que vai recebê-lo (o empresário) para passar todas as informações necessárias para o cadastramento da sua empresa no Distrito Industrial”, disse Joãozinho.

Foto: Eduarda Santana