Hospital Metropolitano lança manual com dicas para prevenção a queimaduras

Os números de pessoas acometidas por acidentes envolvendo queimaduras seguem em crescente, fator que gera preocupação entre os profissionais de saúde que atuam, diariamente, frente à recuperação desses pacientes. No Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, não é diferente.

Pensando em informar e conscientizar as pessoas sobre os meios de prevenção aos acidentes envolvendo queimaduras, o Hospital Metropolitano lança um livro digital, com acesso gratuito para todos. Nomeado de “Xô, Queimadura”, o e-book está disponível para download na internet e pode ser acessado neste link: https://www.prosaude.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Xo-Queimadura-HMUE-Ebook.pdf

Entre as diversas dicas que compõem o material, estão itens básicos como não acender a churrasqueira com álcool; não utilizar o aparelho celular enquanto estiver carregando e não deixar vários equipamentos ligados na mesma tomada.

A iniciativa para a criação do conteúdo se deu a partir de uma pesquisa realizada por estudantes de fisioterapia, conduzida pelo Departamento de Ensino e Pesquisa do Hospital Metropolitano que constatou que, de cada dez acidentes que resultaram em queimaduras, oito aconteceram dentro de casa e metade afetou crianças com até 12 anos de idade.

A unidade, pertencente à rede do Governo do Estado do Pará e gerenciada pela Pró-Saúde, presta atendimento 100% gratuito por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo referência para mais de 140 municípios e pacientes encaminhados por outros estados do Norte do país.