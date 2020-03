Hyundai, Nissan e Land Rover suspendem produção no Brasil; 33 fábricas vão parar no país por combate ao coronavírus

Hyundai, Nissan e Jaguar Land Rover anunciaram nesta segunda-feira (23) que vão interromper a produção no Brasil pela pandemia do coronavírus. A medida já foi tomada pela líder em vendas de carros General Motors (GM), dona da Chevrolet, e por Volkswagen, Ford, Caoa Chery, Mercedes-Benz e Volvo Caminhões.

Fábricas com produção suspensa no Brasil

Fabricante Cidade Data de início Data de retorno Hyundai Piracicaba (SP) 26 de março 13 de abril Nissan Resende (RJ) 25 de março 22 de abril Jaguar Land Rover Itatiaia (RJ) 25 de março 27 de abril FCA Betim (MG) 30 de março 21 de abril FCA Goiana (PE) 30 de março 21 de abril FCA Campo Largo (PR) 30 de março 21 de abril Renault São José dos Pinhais (PR) 25 de março 14 de abril Toyota São Bernardo do Campo (SP) 24 de março 6 de abril Toyota Sorocaba (SP) 24 de março 6 de abril Toyota Indaiatuba (SP) 24 de março 6 de abril Toyota Porto Feliz (SP) 24 de março 6 de abril Honda Sumaré (SP) 25 de março 14 de abril Honda Itirapina (SP) 25 de março 14 de abril PSA Porto Real (RJ) 23 de março 21 de abril BMW Araquari (SC) 30 de março 22 de abril Volkswagen Caminhões e Ônibus Resende (RJ) 25 de março 20 de abril Ford Camaçari (BA) 23 de março 13 de abril Ford Taubaté (SP) 23 de março 13 de abril Ford/Troller Horizonte (CE) 23 de março 13 de abril Volvo Curitiba (PR) 30 de março 27 de abril Volkswagen São Bernardo do Campo (SP) 23 de março 13 de abril Volkswagen Taubaté (SP) 23 de março 13 de abril Volkswagen São Carlos (SP) 23 de março 13 de abril Volkswagen São José dos Pinhais (PR) 23 de março 13 de abril General Motors São Caetano do Sul (SP) 30 de março 12 de abril General Motors São José dos Campos (SP) 30 de março 12 de abril General Motors Mogi das Cruzes (SP) 30 de março 12 de abril General Motors Gravataí (RS) 30 de março 12 de abril General Motors Joinville (SC) 30 de março 12 de abril Mercedes-Benz São Bernardo do Campo (SP) 30 de março 22 de abril Mercedes-Benz Iracemápolis (SP) 30 de março 22 de abril Mercedes-Benz Juiz de Fora (MG) 30 de março 22 de abril Caoa Chery Jacareí (SP) 27 de março sem previsão

Fonte: Fabricantes

A Hyundai interromperá sua produção em Piracicaba (SP) a partir da próxima quinta-feira (26), quando os trabalhadores da fábrica e do escritório em São Paulo entrarão em férias coletivas até o dia 9 de abril. Os trabalhos deverão ser retomados em 13 de abril, podendo ser revisto.

A Nissan, que possui fábrica em Resende (RJ), informou que a produção será suspensa em 25 de março, com previsão inicial de retorno em 22 de abril. De acordo com a empresa, “a medida se soma ao esforço de todos para conter a proliferação da pandemia de COVID-19 e prioriza o bem-estar dos colaboradores, fornecedores, suas famílias e a sociedade em geral, além de, também, ajustar os estoques a nova realidade de demanda local.”

De acordo com Jaguar e Land Rover, a unidade de Itatiaia (RJ) terá suas operações interrompidas a partir da próxima quarta-feira (25), até o dia 27 de abril. Os trabalhadores da produção serão afastados pelo regime de banco de horas, enquanto a área administrativa realiza trabalho remoto, de suas casas.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus, que anunciou na última sexta-feira (20) a paralisação da produção da fábrica de Resende (RJ) a partir do dia 30 de março, antecipou o início das férias coletivas dos funcionários. Com isso, a produção vai ser suspensa já nesta quarta-feira (25), com retorno previsto em 20 de abril.

Outras marcas

As três fábricas da FCA, em Goiana (PE), Betim (MG) e Campo Largo (PR), terão redução gradual a partir da próxima segunda até serem totalmente paralisadas, o que deve acontecer no dia 30 de março. As atividades deverão ser retomadas em 21 de abril.

Segundo a empresa, que afirma ter adiado todos os eventos e ações de produtos, “a continuidade da produção até a paralisação total se dará mediante as rigorosas medidas preventivas já adotadas para garantir a saúde e integridade dos funcionários”.

A Renault, quarta marca mais popular do Brasil em 2019, 7.500 funcionários da fábrica de São José dos Pinhais (PR) ficarão em férias coletivas no período de 25 de março a 14 de abril.

Na Toyota, as atividades serão suspensas a partir da próxima terça-feira (24) e o retorno está previsto para o dia 6 de abril. As medidas afetam as 4 fábricas, localizadas em São Bernardo do Campo, Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz, todas no estado de São Paulo.

Segundo a montadora, a paralisação se deve tanto à prevenção da propagação do vírus causador da Covid-19, quanto ao “quadro de incertezas do mercado brasileiro no curto prazo”, além das dificuldades logísticas e de abastecimento de peças e suprimentos.

Os cerca de 6 mil funcionários da Toyota no país ficarão afastados, seja para trabalho remoto, como os colaboradores das áreas administrativas, ou férias coletivas, caso dos trabalhadores de funções que não permitem trabalho à distância.

A Honda anunciou na tarde de sexta-feira (20) que irá suspender a produção de automóveis nas unidades de Sumaré e Itirapina (SP) por 20 dias, a partir de 25 de março. O retorno está previsto para 14 de abril, mas a empresa já disse que pode postergar a volta para 27 de abril. Durante esse período, os funcionários ficarão em férias coletivas.

Por outro lado, a fábrica de motos de Manaus não foi incluída na medida. Segundo a Honda, “a parada da produção é uma alternativa em avaliação, em resposta ao provável avanço na disseminação do vírus no estado do Amazonas.”

A PSA, dona das marcas Peugeot e Citroën também decidiu interromper a produção em sua fábrica de Porto Real (RJ) entre 23 de março e 21 de abril de 2020. Segundo a empresa, “a produção será então reiniciada dependendo da futura situação no país”.

A única fábrica da BMW no Brasil, em Araquari (SC), a partir do dia 30 de março. O retorno das atividades é previsto para 22 de abril.

A Ford anunciou a paralisação em todas as suas fábricas da América do Sul a partir de segunda-feira (23), enquanto a Volvo dará férias coletivas para os 3,7 mil trabalhadores de sua fábrica de caminhões e ônibus em Curitiba, a partir de 30 de março.

A Volkswagen disse que vai suspender atividades de todas as suas fábricas no país a partir da próxima segunda (23). A Mercedes-Benz também deu férias coletivas para todos os seus funcionários, assim como a General Motors.

*G1PE