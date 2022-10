Idosos participam de intercâmbio agroecológico em Lagoa de Itaenga

Participantes dos projetos Nos Trinques e Verde Porte realizaram visitas as propriedades rurais, oficina e atividades culturais

Os idosos do Projeto Vivendo e Aprendendo, coordenado pela Associação de Produtores e Moradores Agroecológicos do Imbé, Marreco e Sítios Vizinhos (ASSIM), e do Projeto Verde Porto, por meio da Geração Futuro, participaram de um intercâmbio agroecológico na Comunidade do Marrecos, em Lagoa de Itaenga, nesta quinta- feira (06). A proposta da atividade de campo é promover a interação social, estimular habilidades e apresentar a Agroecologia como caminho para uma velhice saudável, com melhoria da renda, da saúde e da segurança alimentar.

O roteiro iniciou com um café da manhã, com produtos orgânicos, e a visitação e plantio na horta na propriedade da agricultura Maria de Fátima, uma das associadas da ASSIM. Em seguida, o grupo foi conhecer a estufa e a variedade de hortaliças do Sítio Batalha, além de receberem orientações sobre plantio desses produtos. Após almoçar na sede da ASSIM, os idosos participaram de uma oficina sobre o beneficiamento da macaxeira, com a produção de beiju, na casa de farinha do Sítio Machados.

A programação contou ainda com gincana, dinâmicas e um divertido bingo, com a premiação de uma cesta de produtos orgânicos. Os idosos dançaram ao som de grandes sucessos do forró pé- de- serra, além de participarem de uma ciranda. Ao final, um momento de avaliação coletiva permitiu a oportunidade para que eles expressassem as impressões sobre as atividades ao longo do dia.

Para Erivaldo Pedro, Coordenador Geral do Projeto Nos Trinques, o intercâmbio permitiu a troca de experiências, interação social e a descontração entre os idosos. “A alegria estampada em cada rosto demonstrou bem a satisfação em participar do intercâmbio. A proposta é valorizar o idoso, fazer com que ele saia de casa e volte a viver, contribuir, se relacionar, além da promoção de hábitos saudáveis e a reintegração social no processo de envelhecimento ativo”, ressalta. Erivaldo ressaltou a importância da parceria com a Geração Futuro para a realização da atividade.

A Presidente do Conselho do Idoso de Lagoa de Itaenga, Cilene Maria da Silva, esteve acompanhando as atividades e fez uma avaliação positiva sobre as ações propostas pelo Projeto Nos Trinques. Para ela “foi uma ótima escolha a metodologia adotada, pois os idosos aprenderam de forma prática. Afinal, muitos só conhecem os produtos já prontos na feira. Hoje aprenderam sobre o cotidiano dos agricultores, a importância da Agroecologia e como cultivar as hortaliças”.

Para os idosos, foi um momento marcante para socialização e o estímulo para diversificar e estimular algumas habilidades que favorecem o seu desenvolvimento. Além de orientações sobre o consumo saudável dos alimentos orgânicos. Eles também exercitaram a coordenação motora e a memória, além do estímulo para o preparo do beiju, instigando a curiosidade e conhecimento sobre a nossa cultura.

Há cerca de seis anos a vida de Naide Leite, 59 anos, mudou completamente. Após o falecimento de seu marido ela foi vítima de depressão. Através do Grupo de Convivência com os idosos de Lagoa de Itaenga encontrou razões para prosseguir a vida e mudou a sua rotina. Faz exercícios físicos, participa de viagens e oficinas. Ela é uma das idosas participantes do Projeto Nos Trinques e hoje esteve atenta a cada uma das atividades realizadas. Com um sorriso de gratidão resume o dia como “maravilhoso”. Para Naide Leite foi “excelente e produtivo tudo. Com as oficinas na ASSIM estou aprendendo a me alimentar de forma saudável e já melhorei os meus hábitos alimentares”.

O intercâmbio também foi marcado pela criação de memórias afetivas. Luzinete Severina de Freitas, 66 anos, aproveitou as visitas para lembrar do tempo da infância e juventude vivenciados na zona rural de Lagoa de Itaenga. Ela relembra o período que trabalhou na casa de farinha e o convívio com a vida no campo. “Já trabalhei muito fazendo beiju. Gostei de todas as atividades. Gosto de estar perto dos outros idosos e estou gostando de fazer parte desse projeto. Espero que tenha mais viagens como a de hoje”, diz.

O intercâmbio agroecológico é uma das atividades do Projeto Nos Trinques: Inclusão Produtiva e Consumo Consciente que é realizado pela ASSIM, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos e a Prefeitura de Lagoa de Itaenga, tem o apoio de Daniel, Elo, Grupo GR, Meta, Nubank e Usiminas. A proposta visa implementar feiras orgânicas, promover cursos para o processamento e a manipulação de alimentos agroecológicos, além da formação do público de agricultores familiares para a prática agroecológica nas propriedades rurais.

Para conhecer mais sobre a ASSIM acompanhe as nossas redes sociais: @assim.org.br.