IFPE doa protetores faciais e álcool em gel para a prefeitura de Glória do Goitá

O Instituto Federal de Pernambuco – IFPE, Campus Recife, vem ajudando o Estado de Pernambuco no combate à Covid-19. A instituição fez mais uma doação de equipamentos de proteção individual e álcool em gel a Prefeitura de Glória do Goitá. Foram 30 protetores faciais e 20 litros de álcool em gel.

A prefeita Adriana Paes recebeu o material na manhã da última segunda-feira (18), através da equipe gestora do Gabinete de Projetos professora Joelma Farias e Manuela Silva coordenadora da Biblioteca do Conhecimento Sesi.Os protetores estão sendo desenvolvidos por alunos bolsistas do Curso de Engenharia em Mecânica, tendo a supervisão de Professores.

Já o álcool em gel, é desenvolvido pelos professores e alunos da Licenciatura em Química do IFPE – Campus Vitória de Santo Antão.Os mesmos foram destinados pela prefeita, para o matadouro público e para o setor de merenda do município.Na próxima semana, a Prefeitura Municipal estará recebendo mais protetores faciais que serão destinados para o Hospital de Campanha do Covid-19 de Glória do Goitá.