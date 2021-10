III Semana da Árvore | Carpina-PE

No Brasil, o Dia da Árvore é comemorado em 21 de setembro.

A criação da data surgiu em face da necessidade de conscientizar as pessoas a respeito da importância das árvores para o meio ambiente. Elas são fundamentais para a nossa existência e desempenham diversas funções, a exemplo da diminuição da poluição do ar, da redução da temperatura nas cidades, da contribuição para a biodiversidade etc.

No Dia da Árvore, geralmente, são promovidas atividades como distribuição de sementes e de mudas, palestras sobre a temática ambiental e a realização de plantios.

Em Carpina, o Movimento Reflorestando vem realizando desde 2019, e sempre no mês de setembro, a Semana da Árvore. Neste ano, o evento ocorreu na Praça Octávio Guerra (em frente à Igreja Batista Central), entre os dias 20 e 24, e contou com momentos culturais; plantios; concursos do melhor terrário, do melhor cordel, da melhor poesia e do melhor desenho, todos produzidos pelos alunos das escolas municipais; feira de plantas ornamentais (diariamente, das 8h às 16h); palestras em escola; distribuição de sementes (diariamente, das 8h às 16h); doação de centenas de mudas de árvores (diariamente, das 8h às 16h), cuja ação foi feita de forma responsável, em que cada pessoa ao receber a muda assinou um documento se comprometendo a cuidar dela; além da disponibilização de uma urna para que a população votasse na árvore que será símbolo de nossa cidade.

A abertura do evento, marcada por discursos e recitação de poesia, ocorreu na manhã do dia 20 e contou com a participação dos integrantes da Diretoria e do Conselho Fiscal do Reflorestando Carpina, nas pessoas de Angelina Melo (Presidente), Edite Marinho (Secretária), Alda Maria (Tesoureira) e Verônica Guimarães (Conselheira fiscal); de voluntários e parceiros do Movimento (Nicole, Paulo Ferreira, Rodrigo Sávio, Socorro Silva, Vanessa Roberta, Zeca Lima,); além dos secretários de Educação, José Ferreira, e de Meio Ambiente, Samuel Higino.

No dia 21, Dia da Árvore, o Reflorestando buscou marcar essa data tão especial por meio do plantio de mudas de mulungu na cidade. A espécie, que é nativa da Mata Atlântica, está quase ameaçada de extinção. Além disso, ela é a matéria-prima para a confecção dos bonecos de mamulengo. Carpina, por sua vez, é conhecida por ter inúmeros representantes dessa manifestação cultural, a exemplo de Solon, Saúba, Miro, Bibiu e João Galego. Sendo assim, a escolha desse tipo de árvore, utilizada na arborização urbana foi estabelecida com o intuito de valorizar os nossos artistas, de fazer com que a população conheça a árvore que fornece a madeira utilizada na fabricação dos mamulengos, assim como de conscientizar os artesãos e todas as pessoas para a preservação dessa espécie tão simbólica.

Dessa forma, por volta das 6h30 do dia 21, foi realizado o plantio de duas mudas na Rua Dr. Gonçalves Guerra, popularmente conhecida como “rua do cemitério”. O ato contou com a participação dos proprietários do Supermercado Cordeirão, Elvis e Roberta, de funcionários do referido estabelecimento comercial, além de Angelina Melo e Rodrigo Sávio, membros do Reflorestando Carpina.

À tarde, foi realizado o plantio de mais uma muda de mulungu, desta vez na Praça José Otávio, contando com a participação de Vanessa Roberta, Angelina Melo, Paulo Ferreira, Rodrigo Sávio e Edinho da Madeira.

Nos dias 22 e 23, pela manhã, foram realizadas palestras e dinâmicas com os alunos e professores da Escola Futuro Brilhante, com o enfoque sobre a importância da árvore e a questão da preservação da natureza.

Já no dia 24, à tarde, ocorreu a culminância da Semana da Árvore com o plantio de três mudas de mulungu na Praça Mestre Solon, logradouro que leva o nome do importante mamulengueiro pernambucano, radicado em Carpina, e que é uma das principais referências desse gênero cultural em nosso país.

A primeira muda foi plantada pela presidente do Movimento Reflorestando Carpina, Angelina Melo, juntamente com a secretária adjunta de Meio Ambiente, Betânia Martins. Logo em seguida, fez uso da palavra a secretária do Reflorestando, Edite Marinho. Na ocasião, ela ressaltou os inúmeros plantios que já foram feitos por Angelina aqui em nosso município e, lendo uma estrofe do poema de Lauro Cysneiros, datado de 1934, frisou a esperança de se ver no futuro uma Carpina primorosa, assim como fora nos seus tempos de Floresta dos Leões, cheia de árvores, ramos e flores.

Em seguida, falou a professora Verônica, da Escola Futuro Brilhante, ressaltando as atividades realizadas na instituição durante a semana da árvore, incluindo a visita que o Reflorestando fez à escola, cujas dinâmicas e ensinamentos buscaram conscientizar as crianças a preservar a natureza e a cuidar das árvores.

Na sequência, o mestre João Galego, do Mamulengo Nova Geração, falou sobre a natureza.

Depois, Betânia Martins, secretária adjunta de Meio Ambiente, enfatizou a importância de plantar não só as árvores, mas de plantar uma ideia: a de sensibilizar. Segundo ela, somente depois que nos tornamos sensíveis com uma determinada causa é que passamos a vestir, de fato, a camisa. Além disso, Betânia destacou a importância do Reflorestando em contribuir com a arborização urbana. Ao concluir sua fala, afirmou que as sementes que foram plantadas ali, através dos trabalhos que foram feitos com as escolas, vão todas florescer.

Em seguida, o jornalista Paulo Ferreira enfatizou que nós estamos vivendo o que podemos chamar de apocalipse das mudanças climáticas e, nesse caso, somente as árvores podem nos salvar. Paulo ainda ressaltou que, se nada for feito agora, grandes catástrofes são esperadas no futuro e, por isso, é essencial que cuidemos da natureza e plantemos árvores.

O próximo a fazer uso da palavra foi o agrônomo Francisco que falou da importância do trabalho do Reflorestando em Carpina, principalmente, na busca de espécies que possam contribuir na atividade dos artesãos do município, visto que o mulungu é a árvore fundamental para fazer o mamulengo. Também ressaltou o trabalho do Movimento na questão da arborização de praças, ruas e calçadas, visto que isso é de extrema importância para voltarmos a sentir o clima que existia em nossa cidade em tempos passados.

Em seguida, falou o empresário Zeca Lima. Ele agradeceu e saudou o Reflorestando pelo evento e ressaltou que trazer essas árvores nativas para o ambiente urbano é dar oportunidade para as pessoas se reconectarem com a natureza.

Depois, Angelina Melo enfatizou que cada um tem sua contribuição para dar ao meio ambiente; se cada pessoa sair de sua zona de conforto e procurar um local para colocar uma muda de árvore, tudo vai melhorar. Além disso, Angelina destacou que se você tiver um local adequado para plantar, basta entrar em contato com o Reflorestando, pois, o Movimento tem as mudas para doar.

Após os discursos, foi feito o plantio da segunda muda de mulungu pelos integrantes do Movimento que ali se encontravam (Edite, Paulo, Rejane, Zeca, Rodrigo e Angelina). Ademais, fizeram uso da palavra a presidente Angelina, frisando que a árvore é vida, além de ser responsável pela qualidade do ar que você respira; e a voluntária Rejane Borba que fez um apelo às pessoas para plantarem árvores, a fim de gerar sombra e tornar o clima mais agradável.

A terceira muda foi plantada por uma criança, com o intuito de despertar nos pequeninos o interesse de preservar a natureza e de cuidar do nosso planeta, buscando sempre fazer dele um lugar melhor para se viver. Depois disso, encerrando o evento, o mestre João Galego recitou alguns versos sobre Solon e sobre Carpina, tendo em mãos um boneco confeccionado pelo próprio Solon e que ele guarda com muito carinho.

Por fim, na segunda-feira, dia 27, houve a entrega da premiação aos alunos vencedores dos concursos do melhor desenho, da melhor poesia, do melhor cordel e do melhor terrário. A solenidade ocorreu na Secretaria de Educação, às 15h, e contou com a presença de alguns de seus representantes, incluindo o secretário José Ferreira; de membros do Reflorestando Carpina, nas pessoas de Angelina Melo, Edite Marinho, Paulo Ferreira e Rodrigo Sávio; além dos professores, alunos e parentes dos premiados. Na categoria Desenho, a vencedora foi a aluna Amanda Wanessa, Creche III, do Centro Social Madre Virginia. Já na categoria Poesia, a aluna Helloyse Victória, 4º Ano A, da Escola Sofia Adelina, ficou em primeiro lugar. O prêmio de melhor Cordel ficou para a aluna Maria Clara Teixeira da Silva, 5º Ano, da Escola Nossa Senhora Aparecida, enquanto o do melhor Terrário foi para a aluna Kássia Maria, 9º Ano A, da Escola Eliane Carneiro. Todos os premiados ganharam um certificado, oferecido pelo Reflorestando Carpina, além de uma mochila contendo materiais didáticos, ofertada pela Secretaria de Educação.

No mais, só temos a agradecer a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização da III Semana da Árvore em nossa cidade; aos membros Angelina Melo, Nicole, Vanessa Roberta, Edite Marinho, Paulo Ferreira, Socorro Silva e Rejane Borba, que se dispuseram a estar lá, de forma ativa, durante o evento; e aos fornecedores de mudas, nas pessoas do Professor Nino, Ivania Freire, Paulo Ferreira, Rejane Borba e Zeca Lima.

Por Rodrigo Sávio (Historiador, pesquisador)