Imunização contra a Covid-19 é reforçada com mais 98.280 doses de Pfizer

Mais um lote de vacinas para imunização da população contra a Covid-19 chegou a Pernambuco, no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre um voo trazendo 98.280 doses de vacina da Pfizer/BioNTech. Do aeroporto, os imunizantes, para ambas as doses (1º por faixa etária e 2º de gestantes e puérperas), seguiram para a sede do Programa Estadual de Imunizações (PNI-PE), e foram encaminhadas para as 12 Gerências Regionais de Saúde . A partir da chegada às Regionais de Saúde, os imunizantes ficam à disposição dos gestores municipais para dispensação e utilização em suas campanhas.

Pernambuco recebeu o primeiro lote desse fabricante no início do mês de abril, com 17.550, e de lá para cá, já totalizam 1.718.730 de vacinas apenas da Pfizer. “A chegada de novas remessas de vacinas ao Estado nos ajuda a garantir que mais pessoas sejam protegidas contra o novo coronavírus. Temos mais de 1,9 milhões de pessoas com o esquema vacinal completo no Estado, seja com a aplicação de duas doses ou dose única, e precisamos que as entregas de vacinas se mantenham regulares para que os municípios possam elaborar suas estratégias para dar acesso a suas populações e protegê-las, tanto com primeira como com segunda dose”, destaca a superintendente de Imunizações do Estado, Ana Catarina de Melo.

Desde o início da campanha de vacinação, em 18 de janeiro, 8.564.830 doses foram disponibilizadas aos pernambucanos, sendo 3.781.770 da Astrazeneca/Oxford/Fiocruz, 2.892.080 da Coronavac/Butantan, 1.718.730 da Pfizer/BioNTech e 172.250 da Janssen.