Incêndio atinge oito caminhões-cegonha carregados com 74 veículos produzidos no polo automotivo em Goiana

Um incêndio atingiu, na madrugada deste sábado (17), oito caminhões do tipo cegonha carregados com 74 veículos, ao todo, produzidos no Polo Automotivo Jeep, em Goiana. Eles estavam no Pátio da Sada Transportes, localizado na rodovia PE-049, próximo ao acesso à Ponta de Pedras, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Um galpão com 26 ônibus também foi atingido.

Os bombeiros foram acionados por volta das 3h45 e não registraram feridos no incêndio. Foram enviadas para o local duas viaturas de combate ao fogo e uma de busca e salvamento.

Ainda segundo a corporação, as chamas atingiram uma garagem de ônibus onde estavam estacionados 26 coletivos. O fogo foi controlado por volta de 5h40.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), que informou que se solidariza com a Sada por conta do incêndio e ressaltou que este não ocorreu dentro do Polo Automotivo Jeep.

Em nota, a Polícia Civil informou que não registrou essa ocorrência. A Sada Transportes informou que “o fogo se alastrou rapidamente e ocasionou prejuízos materiais de grande valor. As equipes operacionais da Sada Transportes estão realizando os levantamentos neste momento”.

“Em apuração preliminar, identificamos que foram atingidos, nessa ocorrência, 8 conjuntos (cavalos-mecânicos mais semirreboques), carregados com 74 automóveis preparados para transporte. As chamas atingiram também um galpão onde 26 ônibus foram queimados. Felizmente, não foram identificadas vítimas ou feridos”.

Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo nos caminhões-cegonha na rodovia PE-049 — Foto: Reprodução/WhatsApp

Uma investigação foi instaurada para apurar as causas do episódio e, segundo a empresa, foi iniciado “um plano de ação orientando as operações de forma a assegurar que os serviços logísticos sejam prestados com a mesma eficiência e qualidade que nos caracteriza, além da imprescindível segurança das pessoas e bens envolvidos”.

“O Grupo Sada reitera seu compromisso com a segurança de todos os colaboradores e motoristas parceiros. Ressaltamos nossos esforços para a imediata regularização das operações, bem como continuamos à inteira disposição para esclarecimentos adicionais”, disse a empresa, em nota.

*G1PE