Índice de isolamento social em Surubim e Vertente do Lério cai para 38,1%

A informação é preocupante. Enquanto as autoridades sanitárias recomendam um índice de isolamento social em torno de 70% para diminuir a disseminação do novo coronavírus, Surubim e Vertente do Lério atingiram nesta sexta-feira (8), a marca de 38,1% da população em casa. Os dados foram divulgados neste sábado (9) no Painel do Índice de Isolamento Social elaborado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) em parceria com a empresa In Loco. O monitoramento é realizado com base na geolocalização de aparelhos celulares e tablets, sem acesso a dados pessoais.

Na medição anterior, publicada na semana passada, Surubim estava com cerca de 50% no índice. A queda é abrupta no Estado todo, que contabilizava também na sexta-feira (8), 43,1% de isolamento. Vertente do Lério, que já chegou ao patamar de 60,3%, aparece agora, como Surubim, com 38,1%. Casinhas está um pouco mais à frente, com 43,1%. A cidade da região melhor posicionada no ranking é Santa Maria do Cambucá com 46,3%. Essas duas últimas também já atingiram o nível de 60%.

Confira o índice de isolamento social de todas as cidades de Pernambuco clicando aqui.

Casos de Covid-19

Casinhas e Vertente do Lério não têm ainda casos confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Surubim registra sete casos confirmados, entre eles um óbito e quatro curas. Outras sete pessoas aguardam resultados de exames. Nesta sexta-feira (8), uma mulher de 57 anos morreu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no bairro do Coqueiro, com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e se enquadra como caso suspeito. A Vigilância em Saúde do município coletou material e espera o resultado da análise da amostra.

