Iniciativa Prefeitura nos Bairros traz revitalização para comunidades do Paudalho

Com o objetivo de trazer melhoria na qualidade de vida da população paudalhense, a Prefeitura do Paudalho, através de sua Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, iniciou nesta quarta-feira (08) as atividades do projeto Prefeitura nos Bairros. Através da iniciativa, uma série de ações serão realizadas para a manutenção de espaços públicos do município.

Por meio do projeto serão efetuados serviços como capinação, pintura de meio fio, manutenção de vias, limpeza de canais, recuperação de estradas e manutenção da iluminação pública em vários distritos da cidade. A primeira parada do Prefeitura em Obras ocorreu hoje (08) na comunidade de Belém. As ações nesse local prosseguirão até sexta-feira (10). Além desse bairro, a revitalização ocorrerá na Vila Asa Branca, na Vila Santa Mônica e em Chã Alegre.

De acordo com o secretário da pasta, André Luiz, durante o inverno as obras desenvolvidas pela Prefeitura tiveram uma pausa devido às fortes chuvas. Com o início do verão, os serviços estão sendo intensificados. “Com a parada das chuvas a vegetação cresce menos e temos mais tempo de limpar e de manter. Vamos deixar a cidade do jeito que o povo merece”, declarou. Durante o mês de setembro, as atividades serão realizadas até o dia 22.

Confira abaixo o cronograma da iniciativa Prefeitura nos Bairros:

DATA (SETEMBRO) BAIRRO SERVIÇOS 8, 9 e 10 Belém Capinação, pintura de meio fio, manutenção de vias, limpeza de canal e manutenção de iluminação pública. 13, 14 e 15 Vila Asa Branca Capinação, limpeza de canal, pintura de meio fio e manutenção de iluminação pública 16 e 17 Vila Santa Mônica Capinação, limpeza de canal, pintura de meio fio e manutenção de iluminação pública 20, 21 e 22 Chã Alegre Capinação, pintura de meio fio, manutenção de vias, limpeza de canal, manutenção de iluminação pública e recuperação de estradas.