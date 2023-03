Inscrições abertas – 1º edição do Cine Tabocas é dedicada ao audiovisual produzido por mulheres

A Casa Mosaico surgiu em 2013 como um espaço alternativo, plural, voltado para difundir a produção artística de Vitória de Santo Antão e região. O seu idealizador e fundador, Edson Ribeiro, é professor, produtor e um grande entusiasta da nossa cultura, que vem há anos colaborando com esta rede de produção local. Este ano, comemorando 10 anos de atuação, a Casa Mosaico vai realizar a primeira edição do Cine Tabocas, através do projeto Mosaico Audiovisual, incentivado pelo Funcultura/Fundarpe – Governo do Estado de Pernambuco.

O projeto Mosaico Audiovisual vai contemplar obras de audiovisual exibidas em vários formatos e gêneros – documentários, animação, curta, média, longa, etc. – desde que tenham mulheres como diretoras e/ou roteiristas. Sobre isso, Débora Bittencourt, a curadora do projeto, diz que “nessa primeira edição do Cine Tabocas, queremos relembrar dos espaços ainda pouco ocupados e visibilizados por nossas artistas, amigas, irmãs e companheiras. Espaços físicos e também simbólicos. De protagonismo político, profissional, cultural e artístico”.

As inscrições estão abertas até dia 20 de março, através do formulário de inscrição disponível no instagram da @casamosaicooficial. Podem se inscrever obras audiovisuais de todos os gêneros e duração, que sejam realizadas ou tenham nas funções principais mulheres cis, trans, pessoas não bináries, residentes ou naturais de todas as regiões do estado de Pernambuco, compondo nossa mostra, que acontecerá na última semana de abril, em Vitória de Santo Antão.

Nesses quatro dias de mostra ao ar livre, também haverá exibição dos filmes, apresentações musicais, performances e rodas de conversa com artistas locais e convidadas. Em abril, será divulgada a programação geral.

Formulário de inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/1t-mfVPUBwoVY3ZFloPNq94eOXeino6Laq2EwwUJvEDs/viewform?edit_requested=true#responses