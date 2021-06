Inscrições abertas para a Seleção Pública Simplificada em Aliança

De acordo com o edital, o contrato temporário a ser firmado para as funções oferecidas, terá duração de até 12 meses e a seleção será realizada em única etapa, de caráter classificatório e eliminatório, através de Avaliação Curricular, para análise de experiência profissional e de títulos.

As inscrições seguem até o dia 24 de junho e o formulário está disponível no site da Prefeitura de Aliança, no endereço https://tenosoftsistemas.com.br/sgp/SelecaoPessoalSimplificada/https://tenosoftsistemas.com.br/sgp/SelecaoPessoalSimplificada/