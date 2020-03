Inscrições abertas para concurso da Câmara Municipal de Goiana

A Câmara Municipal de Goiana está com inscrições abertas em concurso que visa preencher 30 vagas para os cargos de técnico, motorista e assistente, para candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior. O salário varia de acordo com o cargo, variando entre R$ 1.100,00 a R$ 4.235,00.

As inscrições podem ser feitas no site da banca organizadora até o dia 5 de abril de 2020, através do site www.upenet.com.br. As taxas custam R$ 55 (ensino fundamental), R$ 60 (níveis médio e técnico) e R$ 70 (formação superior). Todos os inscritos no concurso da Câmara de Goiana serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

*FolhaPE