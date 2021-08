Inscrições abertas para I Seminário Virtual sobre Valorização do Patrimônio Histórico Cultural do Paudalho

Entre os dias 16 e 20 de agosto, a Prefeitura do Paudalho, por meio de sua Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer, Esporte e Juventude, realizará o 1º Seminário Virtual Sobre Valorização do Patrimônio Histórico Cultural do Município. Intitulado “Olhares Sobre o Patrimônio”, o evento ocorrerá por meio do aplicativo de videoconferência Google Meet e terá transmissão ao vivo no Youtube.

A programação será dividida em cinco temáticas principais, são elas: Fiscalização do Patrimônio, Educação Patrimonial, Intervenções em Edifícios Históricos, Valorização do Patrimônio e Patrimônio Imaterial. A programação contará com palestras em português e em espanhol. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio de um formulário on-line disponível neste link. Os participantes que assistirem no mínimo 80% do seminário terão direito a um certificado.

REALIZE AQUI A SUA INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO “OLHARES SOBRE O PATRIMÔNIO”

O encontro é organizado pela Superintendência Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural e Histórico em parceria com a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE) e da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC). A Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer, Esporte e Juventude disponibiliza o e-mail patrimonio@paudalho.pe.gov para mais informações.