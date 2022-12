Inscrições para a CNH Popular é prorrogado em Bom Jardim

Em Bom Jardim, agreste do estado, as inscrições para pessoas de baixa renda que queiram tirar sua primeira CNH, na categoria A, que servirá para garantir um emprego como mototaxista, motoboys e motociclistas foram prorrogadas. Antes o prazo para a inscrição era até o dia 30 de novembro, agora os interessados podem fazer até o dia 20 de dezembro. Um dos critérios para tirar a CNH é saber ler e escrever. A iniciativa faz parte do Programa CNH Popular.

Confira alguns dos documentos necessários para efetuar a inscrição. São eles: RG, CPF, foto 3×4, número do NIS, título de eleitor, comprovante de residência (Bom Jardim), Certidão de Nascimento dos dependentes (se houver). As inscrições podem ser realizadas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Qualificação e Juventude e na Central de Oportunidades de Pernambuco – COPE, localizada no Alto do Carmo, antiga cadeia pública, das 8h às 17h.

“Essa é a marca do governo João Neto, o prefeito Janjão, cidadãos e cidadãs qualificados, pronto para o mercado de trabalho. Incentivando o empreendedorismo, e dando uma melhor qualidade de vida aos bonjardinenses”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Qualificação e Juventude do Bom Jardim, Célio Borges Filho.