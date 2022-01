Inscrições para o 10º Prêmio Pernambucano de Fotografia seguem até 7 de fevereiro

Faltam duas semanas para o fim do prazo de inscrições do edital do 10º Prêmio Pernambuco de Fotografia 2021, promovido pela Secretaria de Cultura de Pernambuco. (Secult-PE). A premiação vai selecionar e remunerar individualmente em R$ 6 mil um total de 15 fotógrafos, com realização de exposição e edição de catálogo (físico ou virtual) com os trabalhos vencedores.

Cada proponente pode submeter até quatro fotografias (para saber as especificações técnicas, leia o edital na íntegra aqui), porém, só poderá ser premiado por uma única imagem. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela plataforma do Mapa Cultural de Pernambuco (mapacultural.pe.gov.br/oportunidade/888) até o dia 7 de fevereiro de 2022. No último dia do prazo, as inscrições encerram-se às 17h59.

A secretária-executiva de Cultura de Pernambuco, Silvana Meireles, explica que o prêmio em sua décima edição tem o objetivo de reconhecer, valorizar e difundir a produção fotográfica amadora e profissional realizada no Estado. “É também uma oportunidade para revelar novos nomes da fotografia que é feita aqui em Pernambuco”, ressalta a gestora.

Neste ano, a premiação presta uma homenagem ao grande fotógrafo Alcir Lacerda. Falecido em 2012, aos 84 anos, ele foi um dos maiores ícones da fotografia pernambucana, tendo trabalhado tanto com a fotografia na publicidade, no jornalismo e em eventos sociais, como também com fotos artísticas autorais, retratando paisagens do interior e do litoral pernambucano. “Ao homenageá-lo, queremos reverenciar sua obra e relembrar sua trajetória prolífica no universo da fotografia”, diz a secretária-executiva.

TEMÁTICA – O tema dessa edição é “O olhar sobre o confinamento”. “Entende-se por olhar o que faz falar as lentes mudas da fotografia do nosso dia a dia e que diferencia uma pessoa da outra, assim como as nossas impressões digitais nos diferenciam como seres humanos. Cada pessoa fotografa com o seu saber, com a sua cultura, construindo uma forma própria de olhar o mundo e interferir sobre ele com o seu olhar. Sendo assim, cada pessoa é capaz de ver e perceber de forma única”, diz o assessor de Fotografia da Secult-PE, Jarbas Araújo Jr., sobre a proposta da premiação.

Dúvidas sobre o cadastramento ou preenchimento do edital podem ser tiradas por meio do WhatsApp (81) 3184-3018 ou pelo e-mail fotografiasecultpe@gmail.com.

HOMENAGEADO – Pernambucano nascido em São Lourenço da Mata em 1927, Alcir Lacerda teve uma vida dedicada à fotografia. Suas imagens foram testemunhas da história recente de Pernambuco, como o Golpe Militar de 1964, a seca, a derrubada da Igreja dos Martírios no Centro do Recife (1972), a explosão de uma bomba no Aeroporto dos Guararapes (1966) e inúmeros outros acontecimentos marcantes.

Na vida profissional, Alcir Lacerda foi o fundador da Acê Filmes. Destacou-se por sua atuação em grandes veículos de comunicação, como o Jornal do Commercio, Diario de Pernambuco, Estado de São Paulo, além de revistas como Manchete, Fatos e Fotos, Cruzeiro, Veja e Placar e para os publicitários Italo Bianchi Publicidade, Alcântara Publicidade e Aliança Publicitária. Também presidiu por duas vezes a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Pernambuco nos anos 1980. Ao falecer, aos 84 anos, o fotógrafo ainda trabalhava em sua empresa e mantinha seu laboratório de revelação em preto e branco, o único no Recife.

Serviço

10º Prêmio Pernambuco de Fotografia 2021

Período de inscrições: até 7 de fevereiro de 2022

Onde inscrever-se: Mapa Cultural de Pernambuco (mapacultural.pe.gov.br/oportunidade/888)

Mais informações: WhatsApp (81) 3184-3018 ou pelo e-mail fotografiasecultpe@gmail.com