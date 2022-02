Instagram permitirá integração direta com WhatsApp Web; veja como ativar

O Instagram adicionou nesta quinta-feira (17), um dos recursos mais solicitados por quem trabalha utilizando a plataforma. A partir de agora, é possível colocar um botão de ação que direciona possíveis clientes ao número do WhatsApp Business da loja ou do criador de conteúdo. A atualização de contato é feita diretamente no perfil do usuário e exclui a utilização de links de terceiros para fazer o redirecionamento.

Caso a sugestão não apareça no topo do perfil, basta ir em Editar Perfil > Opções de Contato > Telefone do WhatsApp Business e cadastrar o número do telefone. Feita a solicitação, o Instagram enviará um código confirmando que aquele telefone pertence ao dono da conta e, então, adicionará o botão a página de perfil do usuário.

Além de adicionar o número do WhatsApp Business, a plataforma também permite que a loja ou criador de conteúdo coloque outras formas de contato como o número do telefone comercial (com opções de contato via ligação ou SMS) e o e-mail.

*FolhaPE