Instituto Alpargatas realiza doação de máscaras para educação carpinense

A Secretaria de Educação do Carpina (SEDUC) recebeu do Instituto Alpargatas 21 mil máscaras de proteção e mais de 7 mil pares de sandálias infantis. O material será repassado para alunos dos anos inicias da Rede Pública Municipal de Educação, juntamente com os kits de merenda escolar que serão distribuídos no mês de julho.

Os estudantes receberão um par de sandálias e três máscaras de tecido, para utilizarem no dia a dia e, principalmente, ao retornarem às aulas. “Só temos a agradecer ao Instituto Alpargatas pela doação. Sabemos da importância desse equipamento no combate ao coronavírus e faremos bom uso desse material”, disse a Sec. de Educação do Carpina, Izaura Pessoa.

Desde o início do período da pandemia do COVID-19, o Instituto Alpargatas já realizou a doação de mais de 34 mil pares de sandálias, que foram distribuídos tanto na rede pública de educação como na rede pública de saúde do município, nas escolas e unidades de saúde. Também foram realizadas doações de aventais protetores faciais.

O Instituto Alpargatas mantém diversas parcerias com a Prefeitura do Carpina, principalmente no âmbito educacional, com os projetos Educação pela Cultura, Educação pelo Esporte, Prêmio Alunos Nota 10 e outros. “O Alpargatas é um dos grandes ajudadores de nosso município. Temos laços antigos que só trazem benefícios para o povo carpinense. São pessoas que fazem o bem e têm prazer em melhorar a sociedade cada vez mais”, afirmou o Prefeito de Carpina, Manuel Botafogo.