Instituto Histórico realiza exposição sobre Limoeiro

O Instituto Histórico, Geográfico e Cultural de Limoeiro (IHGCL), realizou, no período de 24 a 26 de janeiro, a Exposição Fotográfica Limoeiro de Ontem e de Hoje. A mostra aconteceu na Câmara Municipal, com entrada livre para o público. De acordo com o presidente da entidade, Sivaldo Venerando, a exposição proporcionou aos visitantes terem acesso z registros do início do século passado e de décadas recentes.

A mostra contou com cerca de 80 fotos. “Pela nossa pesquisa, identificamos centenas de fotos, mas escolhemos as mais raras”, explica Venerando. A exposição ficou dividida por temas, incluindo prédios, ruas e personalidades. Algumas imagens foram cedidas de acervo pessoal de antigas famílias da cidade, e outras conseguidas através do Condepe/Fidem, Fundaj e Museu de José Gomes de Sá Dezinho.

Foto: Divulgação