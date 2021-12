Intercâmbio nas férias: o que você precisa saber antes de embarcar

Intercâmbio em 2022? Se você está procurando um sinal do destino para confirmar que realmente chegou a hora de tirar esse sonho do papel, saiba que você não está sozinho. O Google Trends (ferramenta do Google que indica a popularidade dos termos mais buscados) revelou que o assunto “intercâmbio 2022” alcançou o topo das pesquisas nas últimas semanas.

E apesar de muitas pessoas estarem pensando em fazer as malas, a especialista em intercâmbio, Arleth Bandera, e CEO da Eagle, alerta que por conta da instabilidade do dólar é importante fazer um planejamento financeiro e estar ciente de quanto é possível gastar durante a viagem e claro, manter uma reserva de emergência. Para isso, a dica é: qual será o destino? Sol ou neve? Praia ou montanha? Quanto tempo irá ficar? e assim por diante. Elenque todos os possíveis gastos, se informe dos valores médios para refeições estudo e lazer e se organize com base nestas respostas.

“Não esqueça que os meses de Dezembro e Janeiro são bem procurados para essa ocasião já que costumam ser férias escolares e os jovens aproveitam para se aventurarei em um intercâmbio de férias, mas os adultos também aproveitam para viajar a lazer e por conta disso, os valores costumam ser diferentes, estamos na alta temporada” – alerta.

Com os altos avanços da tecnologia móvel, é muito fácil ter uma agenda completa de contatos no seu celular, então, antes mesmo de embarcar para seu destino, faça essa lista com os principais números de emergência, pois, se houver algum tipo de problema, você terá um suporte, com quem contar. Bandera também aproveita para dizer que o intercâmbio é um tempo de descobertas e muitas novidades, mas para realmente aproveitar a imersão no novo destino, é preciso se abrir a novas experiências e não ficar apegado ao que ficou no Brasil. Por isso é interessante estabelecer alguns horários para falar com a família e amigos.

Viajar nada mais é do que aumentar o seu repertório cultural. Não serve só para voltar com a mala de rodinhas mais cheia, mas a bagagem de conhecimentos também! Por isso, uma outra dica bem interessante é que você conheça um pouco dos costumes e da cultura do seu destino, afinal você não quer passar vergonha, não é mesmo? “Pode parecer óbvio, mas conhecer a história do país que você está pode te salvar de belas enrascadas e furadas. As chances de você falar uma coisa ofensiva diminuem, assim como as possibilidades de se aventurar em excursões nada a ver. Você vai saber exatamente o que visitar” – conclui a especialista.

