IPA visita produtores de leite no Agreste para fortalecimento do Selo Arte

Uma equipe de cinco veterinários do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) está visitando vários produtores rurais dando sequência ao processo de concessão do Selo Arte aos produtores de laticínios do Estado. Com o selo, concedido pela Agência de Defesa Agropecuária de Pernambuco (Adagro) com autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), os produtores passam a ter autorização para comercializar seus produtos em todo o território nacional.

A equipe já cumpriu agenda nos municípios de Garanhuns, Pesqueira, Jupi, Pedra e Venturosa. Adagro e IPA, órgãos vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, dividem o processo de avaliação dos empreendimentos para obtenção do Selo Arte. O IPA avalia as boas práticas agropecuárias adotadas pelos produtores rurais e emite o laudo de aptidão. Já a Adagro avalia as boas práticas produtivas e emite o registro do Selo Arte.

O certificado atesta a conformidade dos produtos com as boas práticas agropecuárias e de fabricação, possibilitando a agregação de valor, ampliação de mercado e o aumento de renda dos produtores. O selo vai permitir que os produtores possam agregar valor aos seus queijos, vai garantir a geração de renda para as famílias e fazer com que a qualidade do produto feito aqui possa ser reconhecida em todo o território nacional.

A produção de alimentos de origem animal de forma artesanal ganhou um novo impulso com o Selo Arte. Os primeiros produtos autorizados pelo MAPA a receber o certificado são o queijo coalho, queijo manteiga, manteiga de garrafa e doce de leite.

Os primeiros estabelecimentos a receber a certificação foram laticínio Polilac, de Garanhuns; laticínio São José, do município da Pedra; laticínio Mulungu, de Jupi; e a Rancho Alegre produtos lácteos, de Pesqueira. Os quatro estabelecimentos, juntos, conseguem processar mais de 20 mil litros de leite por dia. Outros três estabelecimentos – Laticínio Luiza, Laticínio Sete Estrelas e Laticínio Albuquerque -, todos do município de Venturosa, estão em processo para obtenção do selo.