Ismael Gaião faz 30 anos de poesia de cordel

Ao completar 30 anos de vida artística, o escritor, poeta, declamador e cordelista Ismael Gaião vem realizando vários lançamentos de seu novo CD “Ismael Gaião, 30 Anos de Cordel”, em diversas cidades, a exemplo de Recife, Condado e Goiana.

Em Carpina, o lançamento acontece no próximo dia 6 de março, no auditório da Câmara dos Vereadores, com a participação de poetas e artistas da região. O disco comemorativo contém declamações de 18 poemas de sua autoria, com acompanhamento musical dos instrumentistas Allan Sales, Eduardo Abrantes e Isac Sete Cordas.

O CD apresenta poemas já conhecidos do público e outros inéditos. Entre os destaques do CD estão o poema “No Tempo da Minha Infância”, incluída na revista da Academia Piracicabana de Letras e o cordel “Seu Lunga – Tolerância Zero”, que foi incluído nos livros didáticos do ensino fundamental da editora Expoente, de Curitiba-PR, em 2012, e também no 9º ano da editora Construir, do Recife, em 2018.

Simplicidade – Segundo o jornalista Sivaldo Venerando, grande admirador do poeta popular, “Ismael expressa suas mensagens, sentimentos, emoções e até críticas através da literatura de cordel. Faz poemas rimados, praticamente cantados, bem ao gosto do povo. E ainda consegue se expressar de forma simples, bonita e engraçada, procurando explicar as coisas complexas do dia a dia. Retrata a realidade do nosso povo, com poemas fáceis e muitas vezes comoventes”.

O CD também apresenta ainda os poemas: “Menino de Rua”, “Muda pra Mudar o Mundo”, “Conversa de Cachaceiro”, “Rui Barbosa e o Ladrão de Patos”, “Promessas pra Conceição”, “No Escuro do Elevador” e “Soneto para Um Grande Amor”.

Prêmios e Homenagens – Ismael Gaião nasceu em Condado, na Mata Norte, a “terra do Cavalo Marinho”. Ele tem atuação efetiva na literatura popular desde 1989, tendo publicado mais de 60 folhetos de cordéis. Em 2011, lançou o livro de poemas e crônica “Uma Colcha Cem Retalhos”. Ele gravou os CDs “Causos e Cordéis” 1 e 2, em parceria com o poeta Felipe Júnior, em 2010 e 2015.

O cordelista recebeu diversos prêmios e homenagens, entre as mais importantes estão o 1º lugar pelo júri popular e 4º pelo júri técnico do concurso Recitata 2009, da Fundação de Cultura do Recife; o escritor homenageado da Flipo 2019, entre outros.

Cordel- Literatura de Cordel é característica da literatura nordestina, nome dado às histórias do romanceiro popular do Sertão nordestino, em especial Pernambuco, Paraíba e Ceará. A origem do nome “Literatura de Cordel” está em folhetos de impressão precária e expostos à venda pendurados em varais de barbante. O nome vem de Portugal, onde esse tipo de folheto de literatura popular também era produzido. Também eram encontrados em países como Espanha, França, Itália e Alemanha. Esse tipo de folheto surgiu na Idade Média, por volta dos séculos 11 e 12. Essa literatura foi trazida pelos colonizadores portugueses, e também conquistou os poetas populares nordestinos.