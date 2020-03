Ismael Gaião lança CD 30 anos de cordel em Carpina

O escritor, poeta, declamador e cordelista Ismael Gaião realiza, no próximo sábado (07), na cidade de Carpina o lançamento do CD “Ismael Gaião, 30 Anos de Cordel”. O evento acontece no auditório da Câmara dos Vereadores, com a participação de poetas e artistas da região. O disco comemorativo contém declamações de 18 poemas de sua autoria, com acompanhamento musical dos instrumentistas Allan Sales, Eduardo Abrantes e Isac Sete Cordas.

O CD apresenta poemas já conhecidos do público e outros inéditos. Entre os destaques do CD estão o poema “No Tempo da Minha Infância”, incluída na revista da Academia Piracicabana de Letras e o cordel “Seu Lunga – Tolerância Zero”, que foi incluído nos livros didáticos do ensino fundamental da editora Expoente, de Curitiba-PR, em 2012, e também no 9º ano da editora Construir, do Recife, em 2018.

O CD também apresenta ainda os poemas: “Menino de Rua”, “Muda pra Mudar o Mundo”, “Conversa de Cachaceiro”, “Rui Barbosa e o Ladrão de Patos”, “Promessas pra Conceição”, “No Escuro do Elevador” e “Soneto para Um Grande Amor”.

Prêmios e Homenagens – Ismael Gaião nasceu em Condado, na Mata Norte, a “terra do Cavalo Marinho”. Ele tem atuação efetiva na literatura popular desde 1989, tendo publicado mais de 60 folhetos de cordéis. Em 2011, lançou o livro de poemas e crônica “Uma Colcha Cem Retalhos”. Ele gravou os CDs “Causos e Cordéis” 1 e 2, em parceria com o poeta Felipe Júnior, em 2010 e 2015.

O cordelista recebeu diversos prêmios e homenagens, entre as mais importantes estão o 1º lugar pelo júri popular e 4º pelo júri técnico do concurso Recitata 2009, da Fundação de Cultura do Recife; o escritor homenageado da Flipo 2019, entre outros.