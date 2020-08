Itambé comemora 128 anos de Emancipação Política

O município pernambucano de Itambé comemora hoje (03) 128 anos de emancipação política. Devido a pandemia do novo Coronavírus as comemorações este ano precisaram ser adequadas aos protocolos de segurança para a prevenção da doença.

Para evitar aglomeração, será realizada uma live com transmissão pelas redes sociais institucionais da gestão municipal, a partir das 17hs. A programação é formada com a participação de artistas e grupos locais. Entre os convidados: Ailton Carlos e banda, Banda Pedra Preta, Maracatu Leãozinho da Floresta, Cavalo Marinho Boi Maneiro, Fernando Monteiro e Manoel Rosendo, e ainda a participação do Padre Genilson.

De acordo com a história do município, o povoamento de Itambé começou quando o capitão-general André Vidal de Negreiros, um dos restauradores de Pernambuco, instalou no local uma capela a Nossa Senhora do Desterro (Padroeira da Cidade). Com o aumento da população, em 1789, o povoado foi transformado em distrito e consequentemente elevado a categoria de cidade.

Devido o aniversário do município hoje é feriado municipal e apenas os serviços essenciais estão em funcionamento.

A cidade apresenta 506 casos do novo coronavírus, sendo desse total 442 pacientes obtiveram a recuperação da doença. O número de óbitos chega a 29.