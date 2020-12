Itambé recebe II Evento de Negócios da Agricultura Familiar da Mata Norte

Em sua 2ª edição o Evento de Negócios da Agricultura Familiar movimenta a economia local nos próximos dias 03 e 04 de dezembro.

A feira acontecerá no Pátio de Eventos da cidade de Itambé e vai reunir estandes de outros municípios, para expor os empreendimentos e as manifestações culturais e artísticas. A programação acontece ao longo do dia, no horário das 08hs as 20hs.

Destaque para expor os empreendimentos e as manifestações culturais e artísticas dos municípios.

De acordo com os organizadores o evento terá feira de produtos orgânicos, praça de alimentação, venda de artesanato e atrações culturais. A entrada é gratuita.

A primeira edição do evento aconteceu na cidade de Aliança e a expectativa dos organizadores é ampliar o resultado este ano.

O evento é realizado pela Center Agro e conta com o apoio do SEBRAE, AD Diper e Prefeitura Municipal.

O II Evento de Negócios da Agricultura Familiar da Mata Norte está seguindo todos os cuidados preventivos para o combate ao novo coronavírus. Os participantes estarão fazendo uso de máscaras de proteção.