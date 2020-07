Itambé registra 467 da COVID-19

O município de Itambé confirmou, nesta terça- feira (07), mais 05 casos casos confirmados da COVID-19. As vítimas são uma adolescente de 16 anos, residente na localidade de Novo Itambé, um homem de 22 anos, da comunidade Salgadeira; um mulher de 32 anos, Jardim Bela Vista, outra paciente de 46 anos, Centro e uma mulher de 52 anos, do Jardim Bela Vista.

Além disso, uma paciente do Centro, 88 anos, que foi notificada no dia 30 de junho e que estava internada em Recife, faleceu no dia 02 de julho. Com essas notificações, a cidade de Itambé passa a ter 467 casos confirmados. Dentre eles, 353 recuperados e 27 óbitos.

Localidades dos casos confirmados: (36) Caricé/ (43) Ibiranga/ (06) Quebec/ (01) Engenho Bela Vista/ (02) Engenho Lages/ (02) Pangauá/ (07) Jardim/ (01) Engenho Cana Brava/ (01) Guabiraba/ (25) Vila/ (24) Luiz Gonzaga/ (49) Jardim Bela Vista/ (32) Salgadeira/ (02) Gildo Andrade/ (11) Boa Vista/ (82) Maracujá/ (12) Novo Itambé/ (16) Loteamento Figueiredo/ (95) Centro/ (20) Francisco Cordeiro.