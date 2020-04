Itambé registra primeiro caso de COVID-19

Nesta terça-feira (21), a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou mais 218 casos da Covid-19, totalizando 2.908 confirmações em Pernambuco. Entre eles, 2.101 estão em isolamento domiciliar e 447 internados, sendo 371 em leitos de enfermaria e 76 em UTI. Até agora, 100 pacientes já se recuperaram da doença.

Pernambuco soma 260 mortes pelo Novo Coronavírus. Os casos confirmados estão distribuídos por 88 municípios, além de Fernando de Noronha e outros Estados e países.

O município de Itambé, na Mata Norte de Pernambuco, divulgou o primeiro caso de paciente por COVID-19. Segundo as informações da Secretaria Municipal de Saúde a vítima é uma mulher que está internada em um hospital de referência em Recife. Os outros dois casos notificados como suspeitos em investigação continuam aguardando o resultado do teste realizado.

Em nota a Secretaria Municipal de Saúde de Itambé informa que “nossas equipes de saúde continuam o trabalho diário contra a doença, intensificando a vigilância e avaliando todos os pacientes que entram nas unidades de saúde do município, mas é necessário que você também faça a sua parte. Lave sempre as mãos, cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, evite aglomerações e, se puder, fique em casa”.

REGIONAL// A Região da Mata Norte de Pernambuco registra 14 municípios com um total de 47 casos confirmados da COVID-19. Fazem parte dessa lista: Paudalho (13), Goiana (07), Aliança (05), Timbaúba (04), Carpina (03), Lagoa do Carro (02), Glória do Goitá (03), Chã de Alegria (02), Tracunhaém (02) Lagoa do Itaenga (01), Macaparana (02), Condado (01), Vicência (01) e Itambé (01).

O número de mortes na Mata Norte corresponde a 16. Os óbitos aconteceram em Paudalho (06), Macaparana (02), Lagoa do Carro (01), Timbaúba (02), Goiana (03), Aliança (01) e Glória do Goitá (01).