Ivan, o comunicador da cultura pernambucana

Natural de Floresta, município do Sertão do Itaparica, Ivan Ferraz era um adolescente de 15 anos quando desembarcou no Recife para cursar o segundo grau, em 1962. Além de sonhos, trouxe na bagagem uma grande admiração pela música nordestina. Nunca esqueceu o dia em que, quando garoto, assistiu ao show do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, no coreto da praça principal de sua terra. Os anos 1980 chegaram e o comunicólogo e radialista Ivan Ferraz foi aprovado em concurso público para técnico administrativo de nível superior no Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA). Apesar de comandar com brilhantismo a chefia de relações públicas do IPA, a cultura popular e as tradições sertanejas sempre foram as verdadeiras paixões de Ivan. Na primeira oportunidade, conseguiu juntar seus anseios com a comunicação.

Assim nasceu o programa Nordeste, Poesia e Forró, em 1985, na antiga TV Tropical, hoje TV Pernambuco. O nome foi alterado para Forró, Verso e Viola, o que viria a se firmar como uma marca do agora também apresentador. O objetivo da atração era a valorização do povo pernambucano e do forró. Pelo palco, passaram artistas como Dominguinhos, Marinês e Ariano Suassuna. Ele também deu espaço para cantadores e forrozeiros em início de carreira. Durante 16 anos o programa ficou no ar, encantando e mostrando toda a riqueza da nossa terra.

Ivan Ferraz ficou à disposição da Assessoria Especial do Governo do Estado e foi realocado para a equipe de Ariano Suassuna, na qual ele e outros profissionais auxiliavam o escritor e professor no planejamento das aulas-espetáculos, grandes difusoras da cultura popular. Para o intrépido personagem deste relato, trabalhar com o paraibano foi uma honra. “É motivo de orgulho para mim ter atuado junto com Ariano Suassuna até o seu falecimento. Sem dúvidas, uma experiência que guardarei para sempre no meu coração.”

Em paralelo ao trabalho desenvolvido para o Governo de Pernambuco, o comunicador sertanejo continuou trilhando o seu caminho no mundo da música. Ivan é compositor de frevos e de forrós e gravou nove LP’s e mais de 10 CD’s com canções próprias, inéditas e também interpretações de grandes nomes da cena regional. Ferraz segue descobrindo novos talentos e valorizando os já existentes no Forró, Verso e Viola, que este ano completou 20 anos indo ar pela Rádio Universitária 99.9 FM, da Universidade Federal de Pernambuco. O programa permanece com uma das maiores audiências no horário das 16h às 18h, de segunda a sexta.

Semanalmente, Ivan Ferraz ainda comanda, desde 2015, o programa Pernambuco Cultural, pela Agência Rádio SEI de Notícias, da Secretaria Estadual de Imprensa, órgão onde o servidor está cedido. A atração já recebeu Genival Lacerda, a dupla Caju e Castanha, Claudionor Germano, as bandas da Polícia Militar de Pernambuco e do Corpo de Bombeiros, entre outros artistas. “Esse programa é muito importante porque é um espaço dentro do Governo do Estado onde a nossa cultura é exaltada e podemos seguir apoiando os artistas. Sem contar com a equipe maravilhosa que temos. Eu tenho orgulho em fazer parte dela”.

Aos 74 anos, Ivan Ferraz, que é casado, tem uma filha e dois netos, nem pensa em se aposentar. “Continuo na ativa, vou sair pela compulsória”, diz, aos risos. “Vai chegar um dia em que terei que sair, mas quando isso acontecer, vou tentar voltar pelo menos em um trabalho temporário. A gente não deve parar, senão enferruja.”