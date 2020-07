Jeep reafirma investimentos em Pernambuco

Apesar do impacto econômico da pandemia do novo coronavírus, o grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) reforçou o seu compromisso e sua capacidade de seguir investindo em Pernambuco. Na última sexta-feira (03), por meio de videoconferência, o governador Paulo Câmara conversou com o presidente da FCA na América Latina, Antonio Filosa, e com uma equipe de diretores sobre os planos da empresa. O grupo confirmou que dará sequência aos investimentos programados – na planta situada no município de Goiana (Mata Norte) – à chegada de novos fornecedores e à atração de outros parceiros para o supplier park da Jeep. Os secretários Bruno Schwambach (Desenvolvimento Econômico) e Décio Padilha (Fazenda) também participaram do encontro.“A FCA é uma grande parceira de Pernambuco, que tem investido muito no nosso Estado. E é muito bom poder ver o otimismo que a direção da empresa vem demonstrando, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia. O momento é difícil, mas o grupo está preparado e possui um planejamento muito bem construído para seguir nos ajudando a transformar cada vez mais o nosso Estado, gerando emprego e renda”, destacou Paulo Câmara.

Além do novo investimento de R$ 7,5 bilhões em Pernambuco, anunciado em 2019, o grupo Fiat Chrysler Automobiles também demonstra solidez e desperta confiança em sua estrutura ao atrair empresas que se instalaram ou reforçaram suas operações no Estado. É o caso da Yazaki, multinacional japonesa fornecedora de componentes elétricos para o Polo Automotivo Jeep. Com um aporte R$ 60 milhões, a empresa está sendo instalada no município do Bonito, no Agreste do Estado. A SADA Transportes – pertencente ao Grupo SADA e operadora logística do grupo FCA no Brasil – também reforçou suas operações no Estado. A empresa investiu o montante de R$ 110 milhões para inaugurar um novo terminal logístico e uma usina de geração de energia solar com o objetivo de abastecer a fábrica da Jeep.

Durante a reunião desta sexta, também foi destacada a mudança na gerência da fábrica que, agora, será comandada pela engenheira pernambucana Juliana Coelho, de 30 anos. Para o secretário Bruno Schwambach, a chegada de Juliana ao cargo de chefia no Polo Automotivo Jeep demonstra a valorização da mão de obra pernambucana. “É muito satisfatório para nós saber que, além da produção de carros de alta performance, reconhecidos no mercado, também estamos desenvolvendo pessoas, e que pernambucanos estão ascendendo dentro da FCA”, comemorou.

A mão de obra local, a reafirmação do investimento bilionário e a constante atração de fornecedores para a fábrica da Jeep demonstram, para Schwambach, que Pernambuco segue oferecendo condições favoráveis para quem quer investir aqui. “O Governo do Estado e os pernambucanos estão à disposição para agregar valor às empresas que venham a se instalar no nosso Estado. Continuamos atraindo empresas e fazendo a região como um todo crescer”, disse.

SAÚDE – O Governo do Estado também recebeu a parceria da Jeep em neste momento difícil de pandemia do novo coronavírus. A empresa construiu e equipou a UPAE de Goiana, que destinada a atuar como hospital de referência no tratamento da Covid-19. A unidade conta com 100 leitos, sendo dez de terapia intensiva.