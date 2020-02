João Alfredo realiza Carnaval com 10 atrações e 42 blocos

Alegria, animação, irreverência e energia. Esses são alguns dos atrativos do Carnaval de João Alfredo. Fazendo jus ao título popular de “Olinda do Agreste”, a cidade está nos preparativos finais para a folia de momo. No período de 22 a 25 de fevereiro de 2020, dez atrações animarão o polo principal da festa, instalado na Praça Manoel Cavalcanti e batizado de “Corredor da Folia”. Este ano, a festividade carnavalesca homenageia “Lúcia de Dé de Titó”, uma das comerciantes mais tradicionais do município.

A abertura oficial acontecerá no Sábado de Zé Pereira (22), a partir das 20h, no palco principal, com a entrega da homenagem. Em seguida, acontecerão os shows de Valda Sedícias e Paulinho Pierry. No domingo (23) as apresentações terão início às 15h com Banda Expresso e Rapha Mello & Fama Elétrico. A animação continuará na segunda (24) com mais três atrações: Levy Swing, Bicho do Mato e Luan Douglas. Fechando a programação, na terça (25), os foliões vão curtir, a partir das 15h, Inocentes do Pagode, Banda Luará e Anjos Elétrico.

Somado ao Corredor da Folia, o Carnaval de João Alfredo ainda contará com o desfile de 42 blocos de arrastão, entre eles, um voltado ao público infantil. Na zona rural, tradicionais blocos mantém a tradição de momo. Pelas ruas da cidade também será possível encontrar diversas expressões da cultura popular, a exemplo de Bois de Caboclinhos, Calús, Ursos, Mateus e Catirinas. E quem ainda tiver energia depois de um dia de folia, poderá acompanhar o famoso arrastão do Zé Pereira. Bonecos gigantes acompanhados de orquestras de frevo retiram os foliões do polo principal e levam para um verdadeiro passeio durante o período da noite pelas ruas da cidade.

Homenagem – Este ano, o Carnaval de João Alfredo homenageia Maria Lúcia de Oliveira Moura, a popular “Lúcia de Dé de Titó”, uma das comerciantes mais tradicionais do município. “Dona Lúcia”, como é conhecida, também é apaixonada pela folia de momo. Presença marcante no Bloco Boi Pitú, ela esbanja alegria e vitalidade. A sua irreverência somada ao amor pelo período carnavalesco inspira os foliões mais jovens. Por tudo isso, em 2020, o Carnaval de João Alfredo é Carnaval Lúcia de Titó.

Fonte: Blog do Agreste

Foto: Reprodução