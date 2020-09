Joaquim Lapa lidera pesquisa eleitoral em Carpina

A empresa Naipes divulgou, nesta quarta-feira (02), a pesquisa eleitoral com os percentuais de intenção de voto para o cargo de Prefeito de Carpina.

O levantamento foi realizado no período de 26 a 28 de agosto e aplicou 400 questionários em vários bairros da cidade.



Os percentuais apontam: o ex prefeito de Carpina, Joaquim Lapa (PTB) com 46,62%, o atual prefeito Manuel Botafogo (PDT), com 38,10% e o empresário Dé do Picolé com 7,77 % . Brancos e Nulo 1%, não souberam ou não quiseram opinar 6,52%.

O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 4,89% pontos, para mais ou para menos.



A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE), sob a inscrição 07797/2020.