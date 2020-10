Joaquim Lapa realiza caminhada do 14 em Carpina

Na tarde do último domingo (18), os candidatos a prefeito de Carpina Joaquim Lapa (PTB) e Diogo Prado (PSC), realizaram uma caminhada. A concentração foi no Bairro de Santo Antônio e em seguida os correligionários seguiram pela Avenida Pinto Lapa até a praça, no centro da cidade.

“É a coisa mais gratificante que pode existir. Aqui não tem contratado, não tem militante, ninguém tá sendo pago. É a maior expressão, a maior manifestação da democracia[…] Isso é uma prova da insatisfação do povo também, do que tá acontecendo em Carpina. E a manifestação espontânea, isso é que é bonito, isso é espontâneo. Em menos de quatro, cinco dias que nós promovemos esse encontro, tá aí, eu acho que o povo de Carpina está aqui. Eu não vejo ninguém de fora, não tem ônibus de fora, não tem contratado, tá aí o povo”, declarou o candidato a prefeito de Carpina, Joaquim Lapa.

Para o vice, Diogo Prado “o sentimento é de muita emoção, dá aquele calafrio. O tamanho da responsabilidade que nós temos, de representar o desejo de mudança dessa multidão. Eu tenho certeza, que nós sairemos vitoriosos desse processo, um processo democrático, onde as pessoas estão demonstrando aqui voluntariamente, a vontade de mudança. E a mudança de Carpina é o 14, é Joaquim, é Diogo”, pontuou.