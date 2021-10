Jogos de futebol contam com testagem rápida e gratuita para a Covid-19

Com o objetivo de garantir o acesso à testagem da Covid-19 para a população em locais de grande circulação, o TestaPE está presente, nesta terça-feira (05/10), no Estádio Eládio de Barros Carvalho, no bairro dos Aflitos, Zona Norte do Recife, para testagem do público que for assistir ao jogo do Náutico X Goiás, pela série B do Campeonato Brasileiro. Uma das vans itinerantes do Programa estará estacionada no local, das 12h30 às 18h30, disponível para torcedores, trabalhadores que vão atuar na partida, assim como transeuntes que passarem pelo local e desejarem realizar o exame.

A van itinerante do TestaPE também estará na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana, nesta quarta-feira (06/10), no mesmo horário, para o jogo do Sport X Juventude, pela série A do Campeonato Brasileiro.

“Garantir o acesso à testagem em eventos de grande circulação de pessoas é essencial para monitorar o cenário epidemiológico da Covid-19 no Estado e acompanhar, com segurança, a reabertura das atividades. Aqueles que tomaram apenas a primeira dose da vacina contra a doença precisam apresentar resultado negativo, seja um RT-PCR (de até 48h) ou um teste rápido de antígeno (de até 24h). O TestaPE segue em consonância com os protocolos sanitários exigidos para a realização dos jogos de futebol em Pernambuco e oferece o teste rápido de antígeno, com a vantagem de um resultado rápido, em até 20 minutos após a sua realização. Ou seja, a pessoa que realizar o teste já sai com o laudo do exame em mãos”, explica o secretário estadual de Saúde, André Longo.

Os casos positivos são orientados quanto ao isolamento que deve ser cumprido. Uma parte dos casos positivos também pode passar por coleta de RT-PCR para submeter a amostra, se possível, ao sequenciamento genético.

EVENTOS – Além dos jogos de futebol, o TestaPE itinerante já estacionou em outros eventos com grande circulação de pessoas. Na última sexta-feira (1º/10), a van aportou no Centro de Convenções de Pernambuco (Cecon) para a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que segue até o dia 12 de outubro. O posto itinerante ficará no local durante todo o período do evento literário, próximo ao portão do Acesso A, sempre das 12h às 18h.

O TestaPE também esteve presente, na última sexta, na votação do pleito do Conselho Regional de Odontologia (CRO-PE), na Universidade Salgado de Oliveira (Universo), no bairro da Imbiribeira, Recife.

O objetivo é levar as três vans itinerantes para diversos eventos, de variados segmentos, garantindo a realização dos testes rápidos nestes locais. Os veículos devem estacionar em locais e horários variados, a depender do evento.

POSTOS FIXOS – O TestaPE já conta com dois postos fixos em pleno funcionamento para testagem da população em locais estratégicos: no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre e no Terminal Integrado de Passageiros (TIP). Nos locais, o serviço é oferecido tanto para passageiros como para funcionários dos dispositivos. As estações funcionam diariamente, das 8h às 16h no TIP e das 8h às 17h no Aeroporto.

Ainda é possível fazer o teste rápido de antígeno nos centros de testagem mantidos pelo Governo do Estado no Centro de Convenções, em Olinda, no Geraldão e no Cefospe, no Recife.

O PROGRAMA – O TestaPE é programa de testagem em massa da população para detecção da Covid-19 implementado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). A iniciativa visa testar 10% da população do Estado até o primeiro trimestre de 2021, reforçando a vigilância do novo coronavírus no território para rastrear e isolar casos ativos da doença. Foram investidos R$ 7,6 milhões na compra de 1.090.713 testes de antígeno para ampliação da oferta de exames em locais estratégicos nos municípios, além das iniciativas estaduais.

Os municípios devem organizar sua logística para testar a população a partir de três eixos: na porta de entrada da rede de saúde (unidades básicas de saúde, policlínicas e as Unidades de Pronto Atendimento); nos locais com grande circulação de pessoas, como os terminais integrados de ônibus e estações de metrô; e nos serviços do setor público e privado, através de parcerias com instituições do terceiro setor.