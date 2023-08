Jornalista Luís Correa receberá o título de Cidadão Machadense

O jornalista e radialista, Luís Correa de Souza, repórter do Programa 96 É Notícia, ao lado do apresentador Gonçalves Dias, da rádio Cultural FM 96 de Limoeiro e do blog “O Repórter Que Chega Primeiro”, vai receber o título de Cidadão Machadense. A homenagem foi concedida através do Requerimento nº 012/2023 de autoria da vereadora Elisandra da Silva Cunha, que foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Machados, na última terça-feira (13). A data da solenidade ainda será divulgada.

A parlamentar ressaltou a satisfação de atribuir esse título ao jornalista pelo seu empenho e dedicação ao município de Machados. “Tendo em vista que Luís Correa vem desempenhando um papel brilhante representando nossa cidade e dando visibilidade até em rede nacional a nossa gente e nossa cultura, concedo a esse nobre profissional o título de Cidadão Machadense, como reconhecimento do seu trabalho”, afirmou vereadora Elisandra.

Na ocasião, serão homenageados também o Ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula; o Secretário de Meio Ambiente, Agnaldo de Andrade Barbosa; Arnaldo Santos, Chefe da Guarda Municipal e a Secretária de Educação do Município, Maria Rodrigues Fernandes.

Luís Correa agradeceu aos vereadores a oportunidade de ser reconhecido cidadão Machadense. “É com muita felicidade que recebo essa honraria. Saibam todos que ela muito me engrandece, como homem, como profissional de comunicação e me traz a responsabilidade de marcar ainda mais a minha presença na história de Machados. Estou com a certeza de plena realização e convicção de que fiz o meu trabalho com ética e compromisso pelo bem coletivo dos machadenses” ressaltou o radialista.

História

Natural de Limoeiro, o jornalista Luís Correa ficou conhecido na região de Machados pelo seu trabalho desenvolvido em seu blog “O Repórter Que Chega Primeiro”. Em 2018 recebeu o título de Cidadão Bonjardinense. Formado pela Universidade Joaquim Nabuco (Uninabuco). Assim que finalizou a graduação, o recém-jornalista começou a prestar serviços de Comunicação, onde trabalhou em parceria com os colaboradores: Fabiano Batista, Jacson Lucena, Walter Gonçalves, Marcus Vinícius, entre outros profissionais da área.

Ainda conta com apoio dos jornalistas: Jedson Menezes, Débora Noberto, Izabelyta Guerra e Tânia Lima (Recife) e o radialista Gonçalves Filho. Além de trabalhar com a assessoria para eventos e artistas da região, prestou serviços à gestão de alguns municípios como Bom Jardim, Casinhas, João Alfredo, Limoeiro, Macaparana, Machados, São Vicente Férrer e Orobó, desenvolvendo o trabalho de assessoria de imprensa em níveis local, estadual e nacional.

O profissional atribui essa conquista ao apoio de seus familiares e aos colaboradores durante toda sua trajetória. “Agradeço primeiramente a Deus, aos meus familiares – especialmente à minha mãe e à minha filha. Sou grato aos professores, colegas de escola e de profissão, patrocinadores, ouvintes, internautas, proprietários, diretores e gerentes de emissoras. Enfim, agradeço a todos que acreditam no nosso trabalho e potencial. Especialmente àqueles que, direta ou indiretamente, contribuem para o nosso sucesso. Se eu já me sentia um filho de Machados, agora me sinto muito mais. Muito obrigado!”, conclui Luís Correa.