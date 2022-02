Jornalista pernambucano promove oficinas de artes visuais para crianças, adolescentes e jovens de Nazaré da Mata

A partir do próximo dia 15 de fevereiro, crianças, adolescentes e jovens moradores do bairro do Alto da Santa e entorno, localizado em Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte do estado de Pernambuco terão a oportunidade de participar de várias oficinas artístico-culturais gratuitas. A iniciativa faz parte do Projeto Nossa História, Nossa Cultura – a arte visual que nos inspira, educa e transforma, aprovado no Prêmio Nacional Funarte Artes Visuais, Periferias e Interiores – 2021/2022, idealizado e coordenado pelo jornalista e produtor cultural, Salatiel Cícero. Inscrições iniciam nesta quarta-feira (9), por meio do formulário virtualhttps://abre.ai/projetonossahistorianossacultura.

O projeto é resultado de uma premiação nacional que envolveu mais de 600 projetos inscritos de todo o país e que selecionou apenas 16 projetos vencedores. Entre os campeões, o Projeto Nossa História, Nossa Cultura – a arte visual que nos inspira, educa e transforma ocupou a 8ª colocação. As oficinas se propõem a atuar como uma política pública de combate à desigualdade socioespacial e problemáticas urbanas, por meio de oficinas artísticas e co-criativas, nas quais crianças, adolescentes e jovens serão agentes sociais da construção de um novo olhar sobre a própria cultura, sustentabilidade e desenvolvimento social do bairro.

O projeto começa em fevereiro e segue até o mês de junho. Até lá, os inscritos irão aprender, com ensino teóricos e práticos, como desenvolver novas habilidades. Na oficina de grafite, por exemplo, serão construídos painéis coloridos, inspirados no Maracatu Rural, que é Patrimônio Imaterial do Brasil, e símbolo da cultura local. A ideia é que esta intervenção seja realizada, ao ar livre, com apoio dos participantes. Juntos, eles farão pinturas de casas e muros do bairro. E, com isso, criarão uma área instagramável totalmente dedicada à arte urbana, estimulando, assim, as pessoas que passam pelo local a fotografarem as pinturas e postarem nas suas redes sociais. Uma maneira de trazer a autoestima da comunidade e fomentar o turismo.

Além disso, será ministrada uma oficina de fotografia com celular com enfoque na cultura do Alto da Santa. A proposta pedagógica da ação é ajudar e estimular os inscritos a terem um olhar de valorização às pessoas, grupos e instituições do bairro. O resultado das fotografias produzidas pelos estudantes será tema de uma exposição, que será apresentada à comunidade, em área pública.

Dentro da mesma concepção, também será realizada uma oficina de artesanato de adereços do maracatu rural. A iniciativa consiste em garantir a preservação da cultura popular e estímulo à produção artesanal com vista à economia local. Haverá ainda, uma oficina de Marketing Cultural. Nela, meninos e meninas vão aprender sobre técnicas de apresentação de produtos, vendas e como investir nas redes sociais para ganharem dinheiro com conhecimentos e confecção dos produtos culturais produzidos nas oficinas, como fotografia, grafite e artesanato.

O jornalista, produtor cultural e coordenador do projeto, Salatiel Cícero, de 31 anos, destaca a importância das oficinas para a comunidade. “Como jovem, negro, morador da perifeira, acredito que uma ação como essa é uma janela de oportunidades para vida de cada um dos participantes e também para o nosso bairro. Como filho de uma dona de casa e cortador de cana, cresci na comunidade compreendendo as reais necessidades das quais as crianças e adolescentes daqui carecem: lazer, arte e diversão, por exemplo. Este projeto, sem dúvidas, é a realização de um sonho pra mim.”, afirma.

O projeto tem como objetivo capacitar cerca de 15 pessoas, incluindo pessoas com deficiência. Os encontros serão semanais, sempre às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), localizado na rua Manoel José de Andrade, bairro do Alto da Santa. O local conta com estrutura de acessibilidade e as oficinas vão contar com apoio de profissional tradutor de Língua Brasileira de Sinais (Libras). As oficinas serão ministradas por um time de profissionais experientes. São eles: Josi Marinho (Oficina de marketing cultural); Renan Peixe (Oficina de fotografia); Elisete Maria (Oficina de artesanato); Adelson Boris (Oficina de grafite). Ao todo, serão 96 horas/aulas de capacitação.

Todos os participantes terão acesso a fardamento, bolsa, material pedagógico, certificado e lanches, gratuitamente. Para participar é preciso residir no bairro, ter entre 12 e 24 anos, e realizar inscrição por meio do site ( https://abre.ai/projetonossahistorianossacultura ), até domingo, 13 de fevereiro. O resultado será divulgado na segunda-feira (14), nas redes sociais e blog do projeto, na internet. Em virtude das atuais medidas sanitárias devido à pandemia do novo coronavirus, todos os participantes deverão apresentar o cartão de vacinação com o esquema vacinal completo e, além disso, serão disponibilizadas máscaras e álcool durante as atividades.

Sobre Salatiel Cícero: Ele é formado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. Além disso, possui atuação nas principais áreas da comunicação, como assessoria de imprensa, gerenciamento de redes sociais, marketing digital, fotografia, criação de conteúdos e TV. O jovem também se destaca na elaboração e gestão de projetos culturais a nível estadual e nacional. Inclusive, nas áreas de comunicação, patrimônio, cultura popular, artesanato, música, entre outros. Há mais de dez anos, tem contabilizado experiências profissionais em ONG’s, serviços públicos e privados, como prestador de serviço e contratado.

Sobre o bairro do Alto da Santa: O local abriga centenas de famílias carentes, que vivem da monocultura da cana-de-açúcar e de serviços. Destaque para seu potencial cultural, com várias sedes de maracatus rurais. O território conta com importantes patrimônios culturais, como a famosa igreja do Alto da Santa, que tem à frente, a mais de 10 metros de altura, a imagem de Nossa Senhora das Dores, que pode ser vista de qualquer ponto do bairro. Há, ainda, a Estação Ferroviária, que por décadas foi importante para economia local e desenvolvimento da cidade de Nazaré da Mata, por meio da importação do açúcar, calçados, milho e algodão. No entorno do Alto da Santa existem mais três áreas importantes, que acessam serviços de saúde, comércio, educação: Bairro da Estação, Loteamento Vila Madalena e Loteamento Pedregulho. Embora possua potencial artístico, cultural e econômico, a população do Alto da Santa enfrenta outras problemáticas sociais de grandes centros urbanos, como segurança, saúde e escassez de políticas públicas.

Sobre a Fundação Nacional de Artes — Funarte: é um o órgão responsável, no âmbito do Governo Federal, pelo desenvolvimento de políticas públicas de fomento às artes visuais, à música, ao circo, à dança e ao teatro. Os principais objetivos da instituição, vinculada ao Ministério da Cidadania, são o incentivo à produção e à capacitação de artistas, o desenvolvimento da pesquisa, a preservação da memória e a formação de público para as artes no Brasil. Para cumprir essa missão, a Funarte concede bolsas e prêmios, mantém programas de circulação de artistas e bens culturais, promove oficinas, publica livros, recupera e disponibiliza acervos, provê consultoria técnica e apoia eventos culturais em todos os estados brasileiros e no exterior. Além de manter espaços culturais em várias capitais.