Jornalista pernambucano, Salatiel Cícero é finalista em prêmio nacional de fotografia afro

Concurso tem por objetivo valorizar e dar visibilidade às atividades culturais protagonizadas por negros brasileiros, além de incentivar a participação plena e efetiva da população negra

O jornalista pernambucano Salatiel Cícero, de 32 anos, levou o primeiro lugar no 2º Prêmio Nacional de Fotografia Princesa Isabel, na categoria artes. O resultado foi divulgado na tarde desta quarta-feira (25). O concurso foi realizado pela Fundação Palmares, por meio Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra (CNIRC) – instituição ligada ao Ministério do Turismo, do Governo Federal. O concurso tem por objetivo valorizar e dar visibilidade às atividades culturais protagonizadas por negros brasileiros, além de incentivar a participação plena e efetiva da população negra. Ao todo, a competição contou com aproximadamente quarenta participantes distribuídos em dez categorias.

Salatiel Cícero concorreu com uma série fotográfica, inédita, em preto e branco, que buscou retratar a vida artística de Manuel Carlos de França, conhecido Mestre Barachinha, de 51 anos, da cidade de Nazaré da Mata, região da Zona da Mata Norte de Pernambuco. A série fotográfica “Mestre Barachinha: 30 anos de versos e poesia”, traz 25 fotografias capturadas sob um olhar poético e cultural do jornalista, fazem uma imersão nas vivências culturais do artista, passando pela sua história dentro da cultura popular, como o Maracatu Rural de Baque Solto – brincadeira centenária reconhecida como Patrimônio Imaterial do Brasil. As lentes fotográficas também captaram outras atuações do mestre, que é artesão, poeta popular e artista de cinema.

“Este foi o projeto que mais me emocionou. Pois, através desta nossa parceria, pude registrar sua história, como homem negro, morador da periferia, e que traz, apesar de todas dificuldades da vida, muitos sonhos e realizações. Mestre Barachinha, meu conterrâneo, é um dos maiores patrimônios da nossa cultura popular brasileira e este projeto vai contribuir para a divulgação do seu trabalho e sua história”, afirmou, emocionado, Cícero.

Além de Salatiel, outros nove fotógrafos, entre amadores e profissionais, foram premiados com projetos fotográficos em preto e branco, relacionados às seguintes categorias: comunicação, direito, educação, empreendedorismo, esportes, literatura, saúde. Nesta edição, o concurso também destacou a importância do Bicentenário da Independência do Brasil, comemorado no dia 7 de setembro de 2022, com destaque para o legado deixado pela Princesa Isabel, responsável pela abolição da escravatura em 13 de maio de 1888.

Todas as fotografias vencedoras do concurso serão disponibilizadas, gratuitamente ao público, de forma online, por meio do site e redes sociais da Fundação Palmares. Além disso, vão compor o banco de imagens da instituição, bem como poderão ser reproduzidas de forma digital e impressas em eventuais exposições e eventos presenciais.