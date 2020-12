Jovem de Tracunhaém é assassinado por engano em Carpina

Um jovem de 23 anos foi assassinado por engano, na noite de ontem (17), na cidade de Carpina.

De acordo com as informações repassadas, Antônio Barbosa da Silva Neto foi alvejado por um disparo de arma de fogo em frente à agência da Caixa Econômica Federal de Carpina, na Praça São José.

Ao sair da agência, o jovem se dirigiu ao carro do pai, que o aguardava dentro do veículo. No entanto, ele se enganou e tentou entrar em outro carro da mesma cor. O condutor imaginou que seria um assalto e disparou contra o rapaz. O suspeito aguardava a esposa também sair da agência da Caixa e fugiu em seguida, sem ser identificado.

O pai da vítima, Alfredo Neto, que é secretário na cidade de Tracunhaém, presenciou o crime e tentou prestar socorro ao filho, mas ele veio a óbito no local. O corpo do jovem foi recolhido para o IML, no Recife.

Antônio Barbosa era casado e a esposa está no oitavo mês de gestação.

A 45ª Delegacia de Polícia de Carpina está investigando o caso.