Jovem morre pós parto em maternidade que seria reinaugurada em Timbaúba

A administração municipal de Timbaúba estava organizando a reabertura da Maternidade Drº Tito Ferraz, que funciona nas dependências do hospital filantrópico Ferreira Lima, para a próxima semana.

No entanto, a equipe médica precisou realizar quatro partos na última quarta- feira (28). O primeiro deles foi da jovem, Amanda Lorraine Gonçalves de Lima, de idade não informada. No entanto, horas depois do parto, ela veio a óbito em decorrência de complicações, que serão investigadas se foram causadas devido ao parto.

Segundo informações repassadas, Amanda sofreu uma parada cardíaca e sem médicos plantonistas na maternidade, a paciente foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu, vindo a óbito, no local.

Em nota publicada, a Prefeitura de Timbaúba, por meio da Secretaria de Saúde lamenta profundamente a morte da jovem e aguarda a conclusão dos laudos do Serviço de Verificação de Óbito e do IML para se pronunciar oficialmente.

Confira a nota na íntegra publicada na rede social da Prefeitura de Timbaúba.