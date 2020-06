Jovem procura mãe desaparecida há 21 anos

A jovem Poliana Taiana dos Santos Silva, 23 anos, moradora da “Vila do Governo”, no Matadouro, no município de Vicência, Mata Norte de Pernambuco, procura a mãe que saiu de casa quando ela ainda era uma criança de 2 anos de idade.

Ivanisce Vieira dos Santos, morava com Pedro Júlio da silva, pai de Poliana e da outra filha do casal, Luana Carla dos Santos Silva, hoje com 24 anos. Em um dos dias em que o companheiro saiu para trabalhar, Ivanisce deixou as duas garotas na casa de uma vizinha e foi embora. Desde então fez duas visitas às filhas quando ainda eram pequenas.

Poliana e sua irmã não sabem o paradeiro da mãe. Receberam informação de que Ivanisce mora na cidade de Aliança, mas nunca conseguiram contato com a mesma nem com qualquer parente dela.

“Eu gostaria muito de encontrá-la, conhecer a minha mãe biológica. E isso é um sonho pra mim”, revela Poliana.

A única foto que ela tem da mãe foi doada por uma vizinha. Poliana pede ajuda dos meios de comunicação de Pernambuco para que possa encontrar Ivanisce. O contato é: (81) 9. 9699-8801, falar com Poliana.

Foto: Divulgação