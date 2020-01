Jovem é vítima de choque elétrico em Carpina

O velório de Tarcío Natanael Oliveira da Silva, 20 anos de idade, vítima de um choque elétrico, em Carpina, está acontecendo na casa da família, onde aconteceu o fato, na terceira Travessa Juá, Bairro de Miguel Gastão.

Segundo informações da família, o jovem estava passando alguns dias na casa do tio José Sandro de Oliveira quando no final da tarde de quarta- feira (29), ele foi conectar o carregador do aparelho celular em uma extensão e sofreu a descarga elétrica.

A família ainda levou a vítima para a Unidade Mista de Saúde de Carpina, mas ele já deu entrada sem vida. Tárcio Natanel morava no Bairro de Jordão Baixo, em Recife.