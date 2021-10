Jovens pernambucanos criam projeto para combater a proliferação dos mosquitos da dengue

Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco, entre janeiro e junho de 2021, foram registrados 3.947 casos confirmados de chikungunya . Isso representa um aumento de 473,7% comparado ao mesmo período de 2020, que obteve 688 ocorrências consolidadas nas estatísticas do governo. Com o intuito de combater a proliferação dos tão indesejados mosquitos, estudantes da Escola de Referência em Ensino Médio de Ipojuca (PE) criaram o projeto Uma Ação Para Salvar Vidas. A iniciativa foi premiada na 6ª edição do Desafio Criativos da Escola, organizado pelo programa Criativos da Escola, do Instituto Alana.

Tudo começou, em meio à pandemia, após observarem nos telejornais um aumento no número de casos de dengue no estado de Pernambuco. Preocupados com a situação, os alunos decidiram buscar uma saída natural, que fosse capaz de contribuir com o meio ambiente e pudesse combater o crescimento de mosquitos. Para isso, eles realizaram pesquisas sobre o uso de plantas medicinais e fizeram testes práticos em um mini laboratório, feito pelo próprio grupo, com material reciclado.

Após diversos experimentos, os estudantes encontraram uma combinação composta por canela e hortelã e criaram um larvicida e repelente orgânico, o Hortcan, que se mostrou capaz de eliminar as larvas e os mosquitos do Aedes aegypti. Com os resultados animadores, o grupo ficou ainda mais motivado a dar continuidade à iniciativa. O projeto, inclusive, já conta com um perfil no Instagram que pode ser acessado aqui . Atualmente, os estudantes buscam por parcerias para realizar novos testes e dar início à distribuição do seu produto para a comunidade de Ipojuca. Clique aqui e confira mais informações sobre a iniciativa .

Sobre o Instituto Alana

O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que aposta em programas que buscam a garantia de condições para a vivência plena da infância. Criado em 1994, é mantido pelos rendimentos de um fundo patrimonial desde 2013. Tem como missão “honrar a criança”.