Judô: Ellen Froner garante bronze para o Brasil no Grand Slam de Paris

O Brasil foi mais uma vez ao pódio no Grand Slam de Paris, desta vez com Ellen Froner na categoria até 70 kg neste domingo (4). Esta competição reúne os melhores judocas do mundo em busca dos primeiros mil pontos no ranking mundial.

A primeira medalha brasileira foi alcançada por Daniel Cargnin no último sábado (4), uma prata na categoria até 73 kg.

Esta medalha teve um significado especial para Ellen, que ficou nove meses se recuperando de uma cirurgia de joelho e perdeu a temporada, voltando a competir apenas em dezembro de 2022: “Estou retornando de uma cirurgia muito séria do LCA [ligamento colateral anterior], e fiquei nove meses afastada. Voltei na competição mais difícil do Brasil, que é a seletiva olímpica e tive a oportunidade de estar aqui. Então, acredito que, hoje, foi o resultado de nove meses acreditando”.

A campanha da brasileira começou com uma vitória sobre a australiana Aoife Coughlan, depois, nas quartas de final, a vítima foi a holandesa Kim Polling. Mas, na semifinal, Ellen foi superada, no golden score, pela francesa Marie-Ève Gahié. Assim, ela teve que disputar o bronze com a grega Elisavet Teltsidou, combate que venceu nas punições.