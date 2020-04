Justiça Eleitoral oferece atendimento remoto em PE

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TER-PE), a partir desta segunda- feira (20), está disponibilizando uma ferramenta na internet (TÍTULO NET) para obtenção de novos títulos, transferência de município, regularização de título cancelado e revisão de dados.

Os serviços estão disponíveis através do site do TRE-PE no link: http://www.tre-pe.jus.br/eleitor/atendimento-remoto/atendimento-remoto

Eleitores de Carpina e Lagoa do Carro podem tirar suas dúvidas através do atendimento via WhatsApp 9.9900-9586, da 20ª Zona Eleitoral.