Justiça interdita matadouro público de Surubim

A justiça de Surubim interditou ontem (04/05), o matadouro público do município do Agreste Setentrional do estado. A decisão se deu com base em uma ação cível pública, movida pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

De acordo com o processo, o matadouro deve ficar interditado até que as irregularidades apontadas sejam sanadas, pois o local reúne “condições precárias de higiene”.

Com a interdição, além dos marchantes de Surubim, os do município de Vertente do Lério ficarão sem um lugar para realizarem os abates dos seus animais visto que há muitos anos abatiam no matadouro da cidade de Surubim.

Fonte: Blog do Sérgio Ramos

Foto: Reprodução