Justiça torna réu policial acusado de matar a tiros garçom em Glória do Goitá

O Tribunal de Justiça de Pernambuco tornou réu o policial militar Isaías Araújo Leite, suspeito do assassinato do garçom Adelino Costa Júnior, 24 anos, na cidade de Glória do Goitá. O PM está preso no Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco (Creed), em Abreu e Lima.

O crime aconteceu no último dia 15 de agosto em um Bar, localizado no centro de Glória do Goitá. Segundo a investigação, a vítima se envolveu em uma discussão com o acusado, quando pediu para uma atração que se apresentava no bar encerrar o show, seguindo as medidas de restrições devido o horário. O PM não aceitou e segundo testemunhas, ele sacou a arma e atirou no peito de José Adelino.

O PM foi indiciado pelo delegado Erivaldo Guerra por homicídio doloso duplamente qualificado por motivo fútil e sem que à vítima tivesse chance de defesa.

Isaías Araújo disse que agiu em legítima defesa, versão essa contestada pelas testemunhas em depoimento na delegacia.

O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público, que ofereceu a denúncia à Justiça e agora o militar vira réu. O militar é lotado no 21º BPM/PE, em Vitória de Santo Antão.