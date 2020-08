Karol Cândido é pré-candidata a vereadora em Carpina

Com a promessa de continuar a luta iniciada por seu pai, Karol Cândido – filha do ex-vereador e radialista de Carpina, J. Cândido -, lançou oficialmente, através de suas redes sociais, sua pré-candidatura á Câmara municipal de Carpina pelo DEM.

Trata-se da segunda disputa eleitoral de Karol, em 2008 a primogênita dos Cândido concorreu ao cargo de vereadora pelo PRB.

“Sempre estive conectada a política de Carpina, inclusive, concorri nas eleições de 2008, infelizmente não consegui a vitória, mas confesso que não investi tanto naquela campanha, foi tudo muito rápido, a família ainda estava se recuperando da tragédia do assassinato do meu pai em 2005”, afirma Karol Cândido.

Confiante ela tem um expressivo apoio político. “Hoje, mais madura, vejo que estou pronta para essa disputa, aprendi muito com meu pai e também com o passar dos anos e das eleições, que sempre estive acompanhando de perto, agora vou com tudo para essa corrida eleitoral”, declara.