Lagoa de Itaenga confirma primeiro caso da COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa de Itaenga confirmou o primeiro caso da COVID-19 na cidade. De acordo com a secretária de Saúde, Flávia Spinelli, a família do paciente já se encontra sob isolamento domiciliar pelo prazo de 14 dias. Com este primeiro caso, a Secretaria de Saúde já está investigando os possíveis contatos que ele teve e tenta evitar o surgimento de novos casos.

Segundo o Boletim Epidemiológico publicado pela Prefeitura de Lagoa de Itaenga um total de 29 pessoas estão em isolamento familiar e outros dois casos suspeitos da COVID-19 foram descartados.

Na tarde desta sexta- feira (17) o Comitê de Enfrentamento, Monitoramento e Acompanhamento do coronavírus em Lagoa de Itaenga, realizou uma coletiva de imprensa, que teve como tema central a pandemia do COVID-19.

Na ocasião estiveram presentes os secretários de Administração, Assistência Social e Saúde, que irão esclarecer dúvidas e falar sobre as ações e medidas que vêm sendo adotadas pelo Governo Municipal em combate ao COVID-19.