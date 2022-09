Lagoa de Itaenga realiza a 30ª edição da Corrida de Jericos

A cidade de Lagoa de Itaenga, na Zona da Mata Norte, realiza sua tradicional corrida de Jericos, entre os dias 16 e 18 de setembro, na Vila Boa Esperança. Essa já é a 30ª edição do evento e a programação contém também shows de artistas locais e nacionais.

A corrida atrai centenas de turistas e visitantes durante os dias de festa. O momento mais aguardado é a tradicional corrida de jericos. Haverá premiação em dinheiro para os 10 primeiros colocados.

A abertura da festa acontece na sexta- feira (16). Sobem ao palco as bandas Arrecifes, Aline Hales, Banda Sentimentos e Adalberto Santos, a partir das oito horas da noite.

No sábado, se apresentam Xote 10, Priscila Senna, Felipe Barra e Brasas do Forró. Para o encerramento dos festejos, no domingo, os convidados são: Kiel Félix, Nando Farias, Maria Clara, Pablo e Saia Rodada.

A Corrida de Jericos tem como idealizador o itaenguense Elias Francisco Barbosa, que apostava tornar do evento uma referência regional.

A primeira edição da festa contou com 12 participantes, sendo premiado o agricultor Heleno Barbosa, de Lagoa de Itaenga, levando o montante de CR$ 15mil. O patrocínio era adquirido através de pequenos comerciantes locais.

O espaço do evento conta hoje com uma pista asfaltada para a realização da corrida, área estimada para comportar 40mil pessoas e amplo local de estacionamento. Tradicionalmente, a corrida é realizada na tarde do domingo (último dia de festa).

Gera renda para comerciantes locais e de cidades vizinhas na comercialização de bebidas, alimentos, artesanatos, para a indústria musical, setor de hotelaria e restaurantes. Agrega valores a cultura local, sendo uma das principais tradições que integra o calendário festivo da cidade de Lagoa de Itaenga.

A Corrida dos Jericos de Lagoa de Itaenga foi inserida no calendário oficial de eventos do Estado.