Lagoa de Itaenga realiza São João Solidário para ajudar vítimas das chuvas no município

Após dois anos de pandemia, a prefeitura de Lagoa de Itaenga, voltou a realizar, oficialmente, festas tradicionais no município. Para os festejos de São João foram priorizados os artistas da terra, para manter a tradição e movimentar a cultura e aquecer o comércio local.

Serão seis dias de festejos e o arraial está montado na Praça Maria Aurora, no centro da cidade, esperando os forrozeiros a partir das 16hs.

A abertura da festa acontece hoje (23) e fica por conta do grupo Coco Mestre Natal, Ciranda Beija Flor, Laiza Mireli, Capim com Mel e Raniery.

As apresentações seguem amanhã, dia de São João, com a ciranda do Mestre Anderson, Edson Silva, Adalberto Santos e Luan Douglas.

A programação segue até a próxima segunda- feira, dia 27, e para o encerramento da festa acontece o concurso de quadrilhas juninas, na quadra do colégio João Vieira.

O São João de Lagoa de Itaenga vai contar com uma ação solidária para a arrecadação de alimentos não perecíveis para as famílias vítimas das chuvas no município. O local de entrega é na secretaria de Assistência Social, bem próximo a Praça da Aurora, onde acontecem as apresentações juninas. Roupas, moveis e outros donativos também podem ser doados. Um equipe está de plantão para receber as doações.

De acordo com os organizadores, para a realização do evento estão sendo tomadas todas as medidas preventivas para a prevenção da COVID-19. Um esquema de segurança foi montado e equipes de Saúde estarão de plantão para prestar assistência médica.