A Gestão Municipal de Lagoa de Itaenga continua realizando ações para o combate ao novo coronavírus.

Conforme o decreto de Nº 011, de 15 de março de 2021, o Município de Lagoa de Itaenga, determina que as aulas presenciais ficam suspensas durante o mês de março, e seguem com as atividades domiciliares.

As medidas deverão ser seguidas pela rede estadual e privada de ensino.